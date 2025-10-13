Ο Δένδιας στη Νορμανδία: Τοποθέτησε τιμητική πλακέτα για τον κυβερνήτη Κιοσσέ και τη φρεγάτα Κριεζής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Βρετανία με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημειακό Τείχος της Νορμανδίας και την τοποθέτηση τιμητικής πλακέτα αφιερωμένης στον Κυβερνήτη Δ.Κιοσσέ και στο πλήρωμα της ελληνικής Κορβέτας ΚΡΙΕΖΗΣ.

«Επισκέφθηκα σήμερα στο Portsmouth το Μνημειακό Τείχος της Νορμανδίας, όπου κατέθεσα στέφανο προς τιμήν των πεσόντων και συμμετεχόντων στην Aπόβαση στη Νορμανδία και τοποθέτησα τιμητική πλακέτα αφιερωμένη στον Κυβερνήτη Δ.Κιοσσέ και στο πλήρωμα της ελληνικής Κορβέτας ΚΡΙΕΖΗΣ» έγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επισκέφθηκα σήμερα στο #Portsmouth το Μνημειακό Τείχος της Νορμανδίας, όπου κατέθεσα στέφανο προς τιμήν των πεσόντων και συμμετεχόντων στην Aπόβαση στη Νορμανδία και τοποθέτησα τιμητική πλακέτα αφιερωμένη στον Κυβερνήτη Δ.Κιοσσέ και στο πλήρωμα της ?? Κορβέτας ΚΡΙΕΖΗΣ. Στη… pic.twitter.com/nIxksxsYQa — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2025

Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στο Μουσείο της Ημέρας της Απόβασης «D DAY».

Κατά την παραμονή του, ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε και την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ενημερώθηκε για τον ρόλο, την αποστολή και τις δυνατότητες της Yπηρεσίας στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας & την υποστήριξη εμπορικών πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.







Επισκέφθηκα την Υπηρεσία των Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου @UK_MTO, όπου ενημερώθηκα για τον ρόλο, την αποστολή και τις δυνατότητες της Yπηρεσίας στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας & την υποστήριξη εμπορικών πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.… pic.twitter.com/j4HlDG5BQ3 — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2025

Διαβάστε επίσης