Η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα που πέρασε στα «ψιλά»

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη εμφανίζεται η Χαριλάου Τρικούπη από τη συνολική παρουσία του ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ.

Το ΠΑΣΟΚ είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων, ωστόσο η Χαριλάου Τρικούπη «σηκώνει» τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στο να γίνει αποδεκτή η θέση ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, όσο διατηρεί την απειλή του casus belli κατά της Ελλάδας. «Ήταν μια πολύ καλή στιγμή, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την Ελλάδα», επισημαίνουν στελέχη του κόμματος.

Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, αποτελούνταν μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τον Δημήτρη Μάντζο, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, την Όλγα Μαρκογιαννάκη και τον Γιάννη Μανιάτη, ενώ το παρόν έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μίλησε σε ημερίδα μαζί με τους δημάρχους Βαρκελώνης και Ρώμης για τα προγράμματα στέγασης που προωθούν στις πόλεις τους. Παρών ήταν επίσης ο Γιώργος Τσούμας, Αντιπρόεδρος Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και επικεφαλής δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Στα «συν» λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι με τις πολλαπλές παρεμβάσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ορισμένες από τις οποίες χρειάστηκε μάλιστα να είναι πολύ πιεστικές και αντιπαραθετικές, κατόρθωσαν τελικά να οδηγήσουν τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στο να τηρήσουν ενιαία στάση απέναντι στην Τουρκία, ενώ σε ό,τι αφορά τον Αντόνιο Κόστα, ο οποίος συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, φαίνεται να προσανατολίζεται στο να θέσει το θέμα με όρους αρνησικυρίας.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι σε μια περίοδο όπου ο ρόλος, η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών μειώνεται συνεχώς, το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λειτούργησε ως βασικός εκφραστής και εγγυητής των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, ενώ υπενθυμίζουν ότι κάτι αντίστοιχο είχε καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όντας ευρωβουλευτής, και στο ζήτημα της επιβολής εμπάργκο πώλησης όπλων από χώρες της ΕΕ στην Τουρκία.

Ανδρουλάκης: Οι πρωτοβουλίες μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο για την Ένωση

Μεγάλο συμβολισμό, αλλά και ουσιαστική πολιτική αξία είχαν για το ΠΑΣΟΚ οι συναντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι στη συνάντησή του με τον Αντόνιο Κόστα, του μετέφερε την άποψη του ΠΑΣΟΚ ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με άλλους όρους ο ρωσικός αναθεωρητισμός σε σχέση με τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Γι’ αυτό για εμάς είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου να συζητάμε ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE».

Στη δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε επίσης τη σημασία του γεγονότος ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έθεσαν στο συνέδριό τους στόχο ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και ότι με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπαίνει στην ατζέντα το θέμα της στέγασης.

«Χαίρομαι που οι πρωτοβουλίες μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο για την Ένωση. Ένα δρόμο αλληλεγγύης και ευημερίας όλων των ευρωπαϊκών λαών», κατέληξε ο κ. Καρχιμάκης.

Καρχιμάκης: Η δημοκρατία δεν καταρρέει απότομα, αλλά αργά, καθημερινά

Το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ενεργό ρόλο και στη διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων που έλαβε το Συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, καθώς εισηγητής για το θέμα του Κράτους Δικαίου, όπως αυτό εκφράστηκε μέσα από το ψήφισμα «Δημοκρατικές, Ζωντανές και Συμμετοχικές Κοινωνίες». Μάλιστα, η εισήγηση του Λευτέρη Καρχιμάκη έγινε ομόφωνα δεκτή από το σώμα και ενσωματώθηκε στις τελικές αποφάσεις.

Ο κ. Καρχιμάκης έκανε ευθεία αναφορά στα θέματα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε: «Όταν οι κυβερνήσεις καταχρώνται τους θεσμούς, όταν βάζουν την προστασία κομματικών ημετέρων πάνω από τη νομιμότητα, τότε η δημοκρατία αρχίζει να σαπίζει σιωπηλά από μέσα». «Η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται με πράξεις, όχι απλώς διακηρυκτικά. Θα αφήσουμε τη σιωπή να γίνει συνενοχή; Ή εμείς, οι σοσιαλιστές της Ευρώπης θα πρωτοστατήσουμε ως υπερασπιστές μιας δημοκρατίας ανοιχτής, δίκαιης, και διαφανούς η οποία θα λογοδοτεί στους πολίτες;».

«Η δημοκρατία δεν καταρρέει απότομα · καταρρέει αργά καθημερινά, όταν οι καλοί άνθρωποι σταματούν να την υπερασπίζονται», κατέληξε ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

