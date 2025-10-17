Νέες αιχμές Δούκα: «Το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει από τον εαυτό του»

Ενωτικός, αλλά με αρκετούς «αστερίσκους» εμφανίστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του στο Action24, όπου μίλησε εκτενώς για το εσωκομματικό πεδίο στο ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας σαφείς αιχμές, αλλά και εκδηλώνοντας την πρόθεση να «προχωρήσουμε μπροστά».

Ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση των Γραμματειών της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ ενόψει του συνεδρίου έγινε μονομερώς από την ηγεσία του κόμματος, με τον ίδιο να μαθαίνει τη σύνθεση από τα ΜΜΕ. Μάλιστα δήλωσε ότι η πλευρά του είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για στελέχη που θα ήθελε να μετέχουν στις προσυνεδριακές κομματικές δομές, ωστόσο σχεδόν καμία από τις προτάσεις του δεν έγιναν δεκτές. Αντιθέτως, στις Γραμματείες υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον είχαν στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές, αλλά τα οποία δεν είχε προτείνει ο ίδιος για τις συγκεκριμένες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Χάρης Δούκας είπε ότι παρά τη «στενοχώρια» που προκάλεσε στη στενή του ομάδα αυτή η εξέλιξη, ο ίδιος δε θέλει να πυροδοτήσει το θέμα και προτείνει «να προχωρήσουμε μπροστά».

Ιδιαίτερα καυστικός έγινε πάντως όταν αναφέρθηκε στο θέμα της εκλογικής επίδοσης του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, υπάρχει ανάγκη δημοσκοπικής έκρηξης ώστε στη συνέχεια το κόμμα να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν γίνει «ένα μεγάλο βαθιά δημοκρατικό συνέδριο, στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε συλλογικές μεγάλες αποφάσεις. Να μην είναι δηλαδή ένα συνέδριο συσχετισμών και σύγκρουσης μηχανισμών, αλλά ένα συνέδριο συμμετοχής με μεγάλα διακυβεύματα που θα διαμορφώσει την πορεία προς τις εκλογές». Σε αυτό το πλαίσιο είπε ότι το Συνέδριο θα πρέπει να αποφασίσει συλλογικά να απορρίψει ρητά κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, αλλά και «να επεξηγήσουμε πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις».

Ο κ. Δούκας εξήγησε ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίες είχαν θετικό πολιτικό πρόσημο, το κόμμα έδειξε μια δυναμική δημοσκοπική άνοδο και υποστήριξε ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν το Συνέδριο παράξει συγκεκριμένες τομές και προοδευτικές αποφάσεις.

«ΤΟ ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει από τον εαυτό του και μόνο», τόνισε ο κ. Δούκας, σημειώνοντας ότι πρέπει τώρα να σπάσει τον γυάλινο τοίχο και ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει «να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας». Μάλιστα, ουσιαστικά προανήγγειλε τις ευθύνες μιας εκλογικής αποτυχίας υποστηρίζοντας ότι αν δεν τα πάει καλά, θα φταίει το ίδιο, εννοώντας ότι δε θα φταίει η δημιουργία άλλων κομμάτων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Μια υποδόρια αιχμή ήταν η αναφορά του στη λεγόμενη «βελόνα», που όπως είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, έχει κολλήσει δημοσκοπικά και θα πρέπει να κινηθεί άμεσα ώστε το ΠΑΣΟΚ να έχει την πιθανότητα να βγει πρώτο στις εκλογές.

Ο Χάρης Δούκας είπε ότι αν ακολουθούσε τα αριθμητικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τότε δε θα έπρεπε να έχει κατέβει υποψήφιος για τη δημαρχία της Αθήνας, αφού αρχικά οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο ΠΑΣΟΚ μόλις 8%. «Πήρα την πρώτη Κυριακή 14% και ο κ. Μπακογιάννης 41%. Αν έβλεπα τα νούμερα σκληρά θα έλεγα να μην κατέβω καθόλου! Έγινε 56 - 44. Ο κόσμος το τελευταίο διάστημα αποφασίζει που θα πάει».

Η αιχμή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την ειδική «γλώσσα» του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι βέβαιο πως αφορούσε τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς θα μπορούσε να αποτελεί και ευθεία απάντηση στη λογική που εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος. Άλλωστε οι σχέσεις μεταξύ των δύο δεν φαίνεται να βρίσκονται και στο καλύτερο σημείο τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως και άσχετα από τις εσωκομματικές προθέσεις που είχε, αυτό που κάνει το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι να αναδεικνύει τον ίδιο τον κ. Δούκα σε προσωπικότητα που είναι ικανή να ανατρέψει τα αριθμητικά δεδομένα.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η στάση που κράτησε απέναντι σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, αφού για πρώτη φορά δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ, έχοντας εμπιστοσύνη στις θέσεις και τις αρχές του, δε θα πρέπει να αποφεύγει τον πολιτικό διάλογο με όλους τους προοδευτικούς πολιτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου και ενός υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια ευθεία αναφορά για συνεργασία με κάποια από αυτές τις δυνάμεις.