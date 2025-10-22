Αλέξης Τσίπρας: «6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής»

«6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής» τιτλοφορείται το εκτενές άρθρο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Στο άρθρο του ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει εισαγωγικά ότι μόνο θετικές δεν προοιωνίζονται οι εξελίξεις για τη χώρα μας. Επικαλείται μάλιστα την πρόσφατη Ιστορία προκειμένου να καταδείξει τη μεγάλη επίδραση που έχουν οι μεγάλες διεθνείς γεωπολιτικές αλλαγές στη χώρα μας, ειδικά όταν το πολιτικό σύστημα είναι ανέτοιμο.

Σημείο – κλειδί του άρθρου, η διαπίστωσή του ότι είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ η θωράκιση της Ελλάδας απέναντι σε νέες κρίσεις και προκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει ακόμη την ανάγκη για μια νέα εθνική πυξίδα, που θα βασίζεται σε ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Φέρνει, μάλιστα, και το παράδειγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εκεί όπου ο ίδιος στήριξε τον Δεκέμβριο του 2024 τις συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας για προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός ενταφίασε τις συνομιλίες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ερχόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι δεν κατέθεσε αυτοβούλως την ιδέα αυτή, αντιθέτως είναι μια πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παρά ταύτα, διευκρινίζει, η πρωτοβουλία είναι υπό προϋποθέσεις αξιοποιήσιμη. Κρίσιμο, ωστόσο, σημείο είναι η αποσαφήνιση των ελληνικών κόκκινων γραμμών έναντι των ΗΠΑ, προσθέτει.

Η πρωτοβουλία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέροντα χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, προειδοποιεί και καταθέτει τις 6+1 προϋποθέσεις:

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής μας, ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναγκαία η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη διάσκεψη.

Επιδίωξη της Αθήνας πρέπει να είναι η διασύνδεση της αναθεωρημένης Τελωνειακής Συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Επανεργοποίηση της πρότασης Τσίπρα (τον Νοέμβριο του 2022 στη Λευκωσία) για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας με όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και διασύνδεση των πρωτοβουλιών αυτών με επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, σε περιοχές όπως η νότια και η ανατολική Κρήτη, αλλά και το Καστελλόριζο.

Ελληνικός σχεδιασμός για παράλληλες, συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις και, αν χρειασθεί, παράλληλες προσφυγές προς συνεκδίκαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, ο πρ. πρωθυπουργός υπογραμμίζει τον κίνδυνο εμμονής της Άγκυρας και της Τρίπολης στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η εκπροσώπηση της Λιβύης να συμπεριλαμβάνει τη Βεγγάζη.

Κλείνοντας το άρθρο του στην «Καθημερινή» ο Αλ. Τσίπρας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για επικοινωνιακούς χειρισμούς ούτε για μικροκομματικούς υπολογισμούς και ελλοχεύει, εν τέλει, ο κίνδυνος να πέσει η χώρα στα βράχια εξ αιτίας των κυβερνητικών χειρισμών και της απουσίας πυξίδας. Το άρθρο κλείνει με την προτροπή, έστω και τώρα, να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την αποτροπή του ενδεχομένου αυτού.

