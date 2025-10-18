ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις υπό τον φόβο διαρροών προς τον Αλέξη Τσίπρα

Μπορεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ελπίζει πως όσο καθυστερεί η σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας, τόσο τα ισχυρά συναισθήματα για την παραίτηση Τσίπρα θα... καταλαγιάζουν, όμως η ίδια η πραγματικότητα δε φαίνεται να τη βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η επικαιρότητα κρατάει «ζεστό» το θέμα Τσίπρα, ενώ αυτή η τάση δε φαίνεται να αλλάζει για τον επόμενο μήνα αφού πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία και για την έκδοση του βιβλίου του.

Έτσι λοιπόν, όσο κι αν στην Κουμουνδούρου «έπαιζαν καθυστερήσεις», όλα δείχνουν ότι τελικά η συνεδρίαση της ΠΓ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, μόνο χαρακτήρα «καταλαγής» δε θα έχει, αφού ορισμένα στελέχη βρίσκονται στα κάγκελα μετά την παραίτηση, αλλά ακόμη περισσότερο μετά τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στην ΕΦΣΥΝ.

Η συνεδρίαση πηγαίνει λοιπόν για τα μέσα ή τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αφού τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Σωκράτης Φάμελλος θα βρίσκεται σε περιοδεία στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και αναμένεται θυελλώδης. Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει άμεσα κάποια μεγάλη ρήξη, ωστόσο η διαιρετική τομή θα μπει στο θέμα της αντιμετώπισης του Αλέξη Τσίπρα.

Η πλευρά της ηγεσίας, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, φαίνεται ότι θα επιμείνουν στο επιχείρημα των παράλληλων δρόμων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, οι οποίοι συγκλίνουν στον κοινό στόχο της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πλευρά της ηγεσίας φαίνεται πως έχει λάβει το μήνυμα από τον Αλέξη Τσίπρα ότι αυτός ο δρόμος δε θα είναι εύκολος, καθώς δε θα εμποδίσει τον πρώην πρωθυπουργό από το να εξαπολύει τα βέλη του κατά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει η πλευρά του Παύλου Πολάκη που έχει δείξει ότι επιθυμεί να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ μια πολύ πιο επιθετική στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Το στίγμα του ο Παύλος Πολάκης το έχει δώσει άλλωστε με αναρτήσεις από την πρώτη στιγμή της παραίτησης Τσίπρα. Έχει κάνει λόγο για «5η διάσπαση», ενώ αμφισβήτησε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι η συζήτηση για δημιουργία νέου κόμματος γίνεται «ερήμην του». Παράλληλα, πριν λίγες ημέρες, σε μια αινιγματική ανάρτηση, ο κ. Πολάκης είχε γράψει ότι τις «όμορφες θάλασσες» τις ταξιδεύει χρόνια «και μοναχός και με παρέα».

Η τελευταία αυτή φράση προκάλεσε σωρεία ερμηνειών, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως ο Παύλος Πολάκης να προσβλέπει στο να διεκδικήσει εκ νέου την αρχηγία του κόμματος, εφόσον οι συνθήκες οδηγήσουν στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κομματικών ρόλων.

Αυτό τουλάχιστον που επικρατεί ως δημοσιογραφικό σενάριο -και τίποτα περισσότερο- είναι ότι μακροπρόθεσμα πολλοί «βλέπουν» μια πολύ ευρεία σειρά στελεχών πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ να μεταναστεύουν στο κόμμα Τσίπρα (παρά το γεγονός είπε ότι δε θέλει "παλιά διαβατήρια"), γεγονός που θα δώσει στον Παύλο Πολάκη τη δυνατότητα να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, στο οποίο θα παραμείνουν τελικά όσοι είτε δε θέλουν τον Τσίπρα, είτε δεν τους θέλει ο Τσίπρας.

Σε κάθε περίπτωση, άσχετα από το τι θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της ΠΓ, είναι βέβαιο ότι η προσοχή όλων των στελεχών είναι στραμμένη στην έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μόλις το πάρουν στα χέρια τους, το πρώτο που θα κάνουν όλοι είναι να αναζητήσουν αν αναφέρει προσωπικά τους ίδιους μέσα.

Κι αυτό επειδή αναμένεται ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου να αναφέρεται στις εξελίξεις μετά το 2019 και την ανατροπή του ΣΥΡΙΖΑ από τη διακυβέρνηση της χώρας. Το δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου, άλλωστε προδιαθέτει για ένα ιδιαίτερα «αποκαλυπτικό» κεφάλαιο.

«Θα βρει επίσης απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους καταναγκασμούς της χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πάντως, όσο κι αν η ηγεσία προσπαθήσει να «στριμώξει» στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της ΠΓ κρίσιμα πολιτικά θέματα όπως οι «παγωμένες» πληρωμές των αγροτών, τα εθνικά θέματα, κλπ., είναι σχεδόν δεδομένο ότι η συζήτηση θα είναι ως επί το πλείστον, μονοθεματική.

