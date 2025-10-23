Μαρινάκης περί μη διακυβερνήσιμης χώρας: Είναι εκτός θέματος όσοι το υποστηρίζουν - LIVE

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση και στην παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Μίλησε ακόμη για την δράση της ΔΑΟΕ.

Επίσης αναφέρθηκε στη δημιουργία επιτροπής για αντιμετώπιση της ευλογιάς στα πρότυπα του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την δήλωση απογραφής των ανελκυστήρων. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ειδικού, όπως είπε, ούτε να αναρτηθεί κάποια πιστοποίηση. Κάθε ανελκυστήρας θα αποκτήσει ειδικό αριθμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τους πολίτες να ανταποκριθούν όλοι.

Ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε σχετικά με τα λεγόμενα περί μη διακυβερνήσιμης χώρας και απάντησε: «Κάποιοι συζητάνε αν έχει πρόβλημα διακυβέρνησης η κυβέρνηση. Είναι εκτός θέματος. Πρέπει να πατάμε στη γη. Η κυβέρνηση έχει πολύ δρόμο, αλλά αν κάποιοι θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση, τότε τι θα πουν για την αντιπολίτευση»

Σε σχετική ερώτηση διαβεβαίωσε ότι : Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού

Για το θάνατο της κοπέλας στο Γκάζι ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Φαίνεται ότι ήταν άμεση ανταπόκριση του ασθενοφόρου. Όσοι έχουν ευθύνη για το τραγικό περιστατικό θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια»

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε από τον κ. Δένδια να μιλήσει στη Βουλή για την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κάτι, που όπως είπε, έκανε ο κ. Φλωρίδης. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένα θέμα, το μείζον είναι βραχυπρόθεσμα και στο εξής η Αστυνομία να διασφαλίσει την εφαρμογή της τροπολογίας και μεσομακροπρόθεσμα το υπουργείο Άμυνας να αναδείξει το μνημείο», συμπλήρωσε.