Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω»

Ειδική αναφορά στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη έκανε σήμερα κατά την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

«Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιμονή και η αγωνία του κυρίου Ανδρουλάκη, αντί για μια εξεταστική επιτροπή, η οποία όπως φαίνεται θα φωτίσει όλες τις πτυχές, όλων των ετών και των δικών μας, σχετικά με το πολύ κρίσιμο ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις ποινικές προεκτάσεις που έχει. Δεν ήθελε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήθελε μία προανακριτική χωρίς στοιχεία, μόνο για δύο πρώην υπουργούς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, νομίζω.

Πόρισμα ή απόφαση για ανθρώπους δεν πρόκειται να βγάλουμε, ούτε να στοχοποιήσουμε. Κάποιοι κατηγορούνται. Θα τους κρίνει η δικαιοσύνη. Θα κρίνει και τη σχέση τους. Κάποιοι περισσότεροι προφανώς θα κληθούν και στην εξεταστική επιτροπή, αλλά αρχίζουν πλέον και λύνονται κάποιες απορίες, οι οποίες ήταν νομίζω παραπάνω από εύλογες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

