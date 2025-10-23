Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω»

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο κύριος Ανδρουλάκης ήθελε μία προανακριτική χωρίς στοιχεία, μόνο για δύο πρώην υπουργούς

Newsbomb

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω»

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ειδική αναφορά στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη έκανε σήμερα κατά την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

«Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιμονή και η αγωνία του κυρίου Ανδρουλάκη, αντί για μια εξεταστική επιτροπή, η οποία όπως φαίνεται θα φωτίσει όλες τις πτυχές, όλων των ετών και των δικών μας, σχετικά με το πολύ κρίσιμο ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις ποινικές προεκτάσεις που έχει. Δεν ήθελε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήθελε μία προανακριτική χωρίς στοιχεία, μόνο για δύο πρώην υπουργούς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, νομίζω.

Πόρισμα ή απόφαση για ανθρώπους δεν πρόκειται να βγάλουμε, ούτε να στοχοποιήσουμε. Κάποιοι κατηγορούνται. Θα τους κρίνει η δικαιοσύνη. Θα κρίνει και τη σχέση τους. Κάποιοι περισσότεροι προφανώς θα κληθούν και στην εξεταστική επιτροπή, αλλά αρχίζουν πλέον και λύνονται κάποιες απορίες, οι οποίες ήταν νομίζω παραπάνω από εύλογες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες με την υποψία ότι βοηθούσαν τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Μiss USA: Διαγωνιζόμενη με αλωπεκία πέταξε την περούκα και έγραψε ιστορία - Η viral στιγμή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

14:43ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη εις βάρος των 37 συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση και απάτη

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έκλεψε πορτοφόλι και κοσμήματα - Χειροπέδες και στη μητέρα του

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον περιορισμό των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Άμστερνταμ: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κακοκαιρίας

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Τραυματίστηκε 52χρονος σε εργοστάσιο - Σιδερένια ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο του

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Σε νεκροταφεία ζουν πλέον πολλοί Παλαιστίνιοι στην ισοπεδωμένη Γάζα - «Παιδιά μεγαλώνουν ανάμεσα σε ταφόπλακες»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Politico: «Να αναλάβουμε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα» -Τι είπε για την πράσινη μετάβαση

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει δύο 12χρονα παιδιά

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ» - Τι αποκαλύπτει συμμαθήτρια της Ζωής

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού- Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στους 12 οι νεκροί από εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Καπέισκ

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Van Gogh: The Immersive Experience»: Η έκθεση που ζωντανεύει το έργο του Βαν Γκογκ

13:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στον… αέρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός | Σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA για αναβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ» - Τι αποκαλύπτει συμμαθήτρια της Ζωής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

14:43ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη εις βάρος των 37 συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση και απάτη

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει δύο 12χρονα παιδιά

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Μiss USA: Διαγωνιζόμενη με αλωπεκία πέταξε την περούκα και έγραψε ιστορία - Η viral στιγμή

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

13:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στον… αέρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός | Σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA για αναβολή

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

11:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ