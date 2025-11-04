Σταύρος Παπασταύρου: «Στηρίζουμε τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς αποκλεισμούς»

Ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συμμετέχει στο Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθεί ο νέος στόχος μείωσης εκπομπών ρύπων έως το 2040 και οι τρόποι επίτευξής του.

Ο κ. Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, δήλωσε: «Οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Επηρεάζουν τη ζωή όλων μας για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, αφορούν τον νέο ευρωπαϊκό στόχο μείωσης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου για το 2040, με άμεσο αντίκτυπο στα αγαθά, στις υπηρεσίες, στην καθημερινότητα, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Στηρίζουμε τη μείωση των εκπομπών χωρίς όμως αποκλεισμούς και ανισότητες.

Γι' αυτό και η Ελλάδα, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει για ενισχυμένες ευελιξίες και συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης του στόχου. Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός και δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προχωρούμε μπροστά με φιλοδοξία, αλλά και ρεαλισμό».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρωτήθηκε για την 6η Διάσκεψη της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που διοργανώνεται στην Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή, 6 και 7 Νοεμβρίου, με συμμετοχή τεσσάρων υπουργών των ΗΠΑ, υπουργών Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών από ενεργειακές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα. Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, «την Πέμπτη ξεκινάει η 6η Διάσκεψη Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, όπου τέσσερις Αμερικανοί υπουργοί από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί υπουργοί από 25 ευρωπαϊκές χώρες θα βρεθούν στην Αθήνα.

Η χώρα μας θα είναι το επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές, τη σταθερή οικονομική και πολιτική κατάσταση, είμαστε ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή, για να φέρουμε ανάπτυξη σε όλες τις χώρες του κάθετου διαδρόμου».