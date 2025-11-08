Γεωργιάδης: «Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα Χρυσοχοΐδη - Προεκλογικό φυλλάδιο το βιβλίο Τσίπρα»

Ο υπουργός εξέφρασε την απορία του για το αν σήμερα στην κοινωνία μπορεί κανείς να έχει προσωπική άποψη χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις

Γεωργιάδης: «Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα Χρυσοχοΐδη - Προεκλογικό φυλλάδιο το βιβλίο Τσίπρα»
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την οπλοκατοχή, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα κατά της παράνομης οπλοκατοχής που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως όταν ρωτήθηκε για το θέμα, τόνισε πως δεν εκφράζει ούτε κυβερνητική ούτε κομματική θέση, αλλά μια διαχρονική προσωπική άποψη. «Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε στην Ελλάδα, ακόμα και τις πιο ακραίες ιδέες, για να εξελιχθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοΐδης, τα χαρακτήρισε ορθά και υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξή του στην προσπάθεια περιορισμού της παράνομης οπλοκατοχής. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η χώρα με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα στην Ευρώπη είναι η Ελβετία, όπου όμως η οπλοκατοχή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και νόμιμη σε ποσοστό 1 στους 4 κατοίκους. «Δεν είναι αναγκαίο ότι η οπλοκατοχή αυξάνει την εγκληματικότητα, η οποία οφείλεται σε κοινωνικούς και άλλους παράγοντες», εξήγησε.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε πως η νομιμοποίηση της οπλοκατοχής έχει θεσπιστεί στο αμερικανικό Σύνταγμα και, παρά τις προσπάθειες, δεν έχει αλλάξει εδώ και200 χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτικών αλλαγών. «Δεν μπορεί να θεωρεί κανείς παλαβούς όλους τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συζήτηση για την οπλοκατοχή στην Ελλάδα επίκαιρη μόνο στο βαθμό που υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα στην πολιτική ατζέντα, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει. Υπογράμμισε ότι η πρόσφατη τραγωδία προκλήθηκε από παράνομα όπλα και εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε μορφή παράνομης οπλοκατοχής.

Ο υπουργός εξέφρασε την απορία του για το αν σήμερα στην κοινωνία μπορεί κανείς να έχει προσωπική άποψη χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις, ξεκαθαρίζοντας τη διάκριση ανάμεσα σε πολιτικές θέσεις και προσωπικές απόψεις.

Σε ερώτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε πως δεν σκοπεύει να το διαβάσει, χαρακτηρίζοντάς το «προεκλογικό φυλλάδιο». Παρόλα αυτά, αναγνώρισε την πολιτική δυναμική του πρώην πρωθυπουργού και εκτίμησε ότι μπορεί να ηγηθεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις εντάσεις γύρω από την δικηγόρο Μαρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας πως έχει δεχθεί οργανωμένη επίθεση, την οποία αποδοκίμασε δημόσια. Υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης της τοξικότητας και της αλληλοκατηγορίας, ενόψει της επικείμενης δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη στις 23 Μαρτίου.

Κατηγόρησε επίσης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι δεν επιθυμεί την έναρξη της δίκης και δεν ενδιαφέρεται για την εκταφή του γιου του κ. Ρούτσι, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας είναι θύμα των πολιτικών φιλοδοξιών της πρώην προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η δημόσια συζήτηση για την οπλοκατοχή παραμένει έντονη, με την κυβέρνηση να επιμένει στην εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης όπλων, ενώ ταυτόχρονα οι πολιτικές αντιπαραθέσεις συνεχίζονται και σε άλλα μέτωπα, ενόψει σημαντικών δικαστικών και πολιτικών εξελίξεων.

