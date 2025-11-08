Στην αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Φλοίσβο αύριο ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστεί αύριο, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 12.00 μ.μ. στην αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην παραλία Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο.

Η ανάρτηση του για την γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας

«Η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή», ανέφερε στην ανάρτηση του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανήμερα της γιορτής του Αρχάγγελου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Θα έχει τις πιο ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες στην ιστορία της, ως δύναμη αποτροπής και διασφάλισης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας, ευχόμενος παράλληλα «χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:

«Χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!

Με τα νέα αντιαεροπορικά και νέα αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV’s, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς και τον αναγεννημένο μεταγωγικό της στόλο, η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Θα έχει τις πιο ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες στην ιστορία της, ως δύναμη αποτροπής και διασφάλισης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας με την αεροπυρόσβεση, τις αεροδιακομιδές και τη συνδρομή στις αποστολές έρευνας και διάσωσης».