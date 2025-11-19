ΠΑΣΟΚ – Τσουκαλάς: «Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, ο δικός μας στόχος είναι η ελπίδα»

«Στο τέλος, πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ


Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αποδόμησε απάντησε στις τοποθετήσεις του Παύλου Μαρινάκη για αύξηση των εισοδημάτων, κάνοντας λόγο για μείωσή τους «κάτι που ομολόγησε και ο πρωθυπουργός την Παρασκευή στην ομιλία του στη Βουλή, όπου είπε πως ειδικά για τους συνταξιούχους γνωρίζει ότι οι ονομαστικές αυξήσεις που έχουν δοθεί είναι πιο μικρές από τον πληθωρισμό. Παράλληλα, η ονομαστική αύξηση στον μέσο μισθό είναι μεγάλη διαφορά υποδεέστερη από την αύξηση του σωρευτικού πληθωρισμού στα τρόφιμα», σε σημερινή (19/11) συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Ακόμη, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει περάσει πολύ πιο χαμηλά από τον πήχη, κάτι που έχει οδηγήσει στο λεγόμενο «παράδοξο Μητσοτάκη», εξηγώντας: «Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά να είναι μία χώρα τρίτη σε αύξηση του ΑΕΠ και προτελευταία στην αγοραστική δύναμη, και συνεχώς να αυξάνεται η απόσταση μεταξύ ενός 20% του πληθυσμού με το υπόλοιπο 80%».

Στη συνέχεια, επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, κάτι το οποίο «ο Πρόεδρος της Ένωσης των σούπερ μάρκετ εγγυάται ότι δεν θα μετακυληθεί στην τιμή αλλά θα το κερδίσει ο καταναλωτής. Ποια είναι πια η δικαιολογία της κυβέρνησης, η οποία μάλιστα το έκανε στα νησιά. Στα νησιά περνάει, αλλού δεν περνάει;».

Ο εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο για μία χαμένη μάχη «όχι μόνο στο ράφι, αλλά και στο χωράφι. Έχουμε 50% μείωση της παραγωγής, κατακερματισμένο κλήρο, ζωονόσους που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο, μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται, τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα βάλουν σε μνημόνιο στο μέλλον τον αγροτικό τομέα».

«Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να λάβει τις ενισχύσεις με την ανερμάτιστη πολιτική που επέλεξε η κυβέρνηση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με την καθυστέρηση που επέδειξε να γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Εμείς λέγαμε ότι έχει θέμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να γίνουν πιο γρήγορα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για να έχουμε τον χρόνο να κάνουμε ελέγχους. Ούτε εκεί μας άκουσαν», προσέθεσε.

Με φόντο την αναβάθμιση της Fitch, παρουσίασε τρεις ρωγμές του πιστωτικού προφίλ της χώρας, που εμποδίζουν την αναβάθμισή της στο επίπεδο Α: «Έχουμε, πρώτον, ένα πολύ ανθεκτικό έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, που παραμένει το ίδιο περίπου με εκείνο του 2015, διότι δεν έγινε καμία αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Η Νέα Δημοκρατία ξόδεψε μία επταετία όπου “έβρεξε” χρήμα και γι’ αυτό, ενώ είχαμε παραπάνω ανάπτυξη από την Ευρώπη, το 2027 προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι ήδη σε ύφεση.

Δεύτερον, το δημογραφικό. Αν δεν έχεις προβολή αυξημένου ανθρώπινου δυναμικού, δεν επενδύει ο άλλος, διότι είναι βασικό στοιχείο της προβλεψιμότητας επενδύσεων το να νιώθει ότι μπορεί να ελπίζει σε ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε τις μισές γεννήσεις περίπου από το 2008 και κάθε χρόνο σπάμε ρεκόρ μείωσης γεννήσεων.

Και τρίτον, δεν έχουμε ενσωματώσει την τεχνητού νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες όπως θα έπρεπε.

Τα τρία αυτά είναι τα βασικά στοιχεία ενός πιστωτικού προφίλ για να περάσεις πίστα σαν οικονομία. Και εκεί έχει περάσει η κυβέρνηση πολύ κάτω από τη βάση. Άρα, η εικόνα που δίνει ο κ. Μαρινάκης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το βλέπουν όλοι οι Έλληνες στον λογαριασμό τους και το πληρώνουν».

Όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες των τελευταίων ημερών, ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι ελπίζει «να μην είναι μόνο επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αλλά να έχουν πράγματι ουσία, βάθος», υπενθυμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που έχει κάνει το πλαίσιο με το νόμο 4001/2011».

Εκτίμησε, βέβαια, ότι «υπάρχει μία αγωνία της κυβέρνησης να υπερεπικοινωνήσει ξαφνικά μέσα σε δέκα μέρες τις συμφωνίες. Ο Πρωθυπουργός τώρα τελευταία έγινε από φανατικός υποστηρικτής της πράσινης οικονομίας, φανατικός των ορυκτών καυσίμων. Δεν ήταν έως τώρα. Ούτε ο κ. Δένδιας που έλεγε ότι θα δεν θα επιτρέψει να γίνει Μεξικό η Μεσόγειος. Κάτι άλλαξε».

Ο εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς της κυβέρνησης και για το ζήτημα της βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, υπενθυμίζοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης κατακεραύνωσε πριν μερικές ημέρες τον Νίκο Ανδρουλάκη, που δέχθηκε σφοδρή κριτική και από δημοσιογράφους, καθώς μίλησε για συμμορίες που μάχονται μεταξύ τους και όχι για εγκλήματα τιμής.

Χθες, όμως, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ακριβώς το ίδιο. Τι λέει ο κ. Μαρινάκης; Θα κατακεραυνώσει τώρα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη; Διαφορετικά, είναι έκθετος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

Στάθηκε, παράλληλα, στη χθεσινή τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, πως «όποιος παραδώσει οικειοθελώς παράνομα όπλα, δεν θα διωχθεί», διερωτώμενος: «Θα απονέμει δικαιοσύνη ο υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ έχει παρανομήσει ο άλλος; Το να έχω όπλα παράνομα , είναι παράνομη πράξη. Θα αθωώνεται προκαταβολικά από τον υπουργό; Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Πού βρισκόμαστε;».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο είναι το αυριανό πρόγραμμα διακυβέρνησης, έχει έναν αρχηγό που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και θέλουμε να είναι αύριο ο πρωθυπουργός και διαθέτει ένα ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ που αποτυπώνει την αυτόνομη πορεία. Όποιος συμφωνεί στα τρία αυτά, μπορούμε να κάνουμε διάλογο.

Εμείς δεν ασχολούμαστε με το ποιον δεν θέλουμε και με ποιον δεν θα πάμε. Δεν μπαίνει λογική face control. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των κομμάτων που είναι δορυφόροι σε ένα πολιτικό σύστημα. Εμείς είμαστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάνουμε προσκλητήριο στον απλό κόσμο, ο οποίος ανήκει στην δημοκρατική παράταξη, αλλά μπορεί να έχει κάνει άλλες επιλογές τα προηγούμενα χρόνια».

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «το αφήγημα της κυβέρνησης για έλλειψη εναλλακτικού πολιτικού σχεδίου έχει καταρριφθεί από τον Σεπτέμβριο και την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη», εκτιμώντας: «Από εκεί και έπειτα, αντί να μιλάμε για τα πολιτικά σχέδια, η Νέα Δημοκρατία θέλει να μιλάμε για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για το ποιοι πήγαν στην κηδεία ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, και άλλα ζητήματα με τα οποία επιδιώκει να επιβάλλει διαιρετικές τομές στην κοινωνία.

Και τώρα προσπαθεί να βάλει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης τον κ. Τσίπρα, για να του πετάει βελάκια και να γεννήσει τον τρόμο, μπας και κερδίσει τους κεντρώους που του έχουν γυρίσει την πλάτη.

Δεν θα περάσει αυτό όμως, γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο φόβος. Πάντα, όμως, η ελπίδα στο τέλος νικάει το φόβο».



