Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 8 ετών για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο πρώην νομάρχης, βουλευτής και περιφερειάρχης, σήμερα 78 ετών, κρίθηκε ένοχος για απιστία και ψευδή βεβαίωση.

Η υπόθεση αφορά τη θητεία του στην άλλοτε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 2007-2010. Οι πράξεις που του αποδίδονται συνδέονται με εικονικά έργα, για τα οποία προσλήφθηκαν συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Η παρατυπία έγκειται στο γεγονός ότι οι προσληφθέντες απασχολήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση είχαν με τα συγκεκριμένα εικονικά έργα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οικονομική ζημιά προσδιορίζεται στο ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.

Στον κ. Ψωμιάδη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Παρότι, λόγω της ηλικίας του, η απόφαση προέβλεπε την έκτιση της ποινής κατ' οίκον, το δικαστήριο έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο). Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης παραμένει ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση στο Εφετείο.

