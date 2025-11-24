Μητσοτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να χτίσει τα δικά της ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Στη σημασία της συνεργασίας με ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και στη δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρών θεμελιωδών μοντέλων AI εντός της Ευρώπης, με έμφαση στη διατήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, της γλωσσικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI, Arthur Mensch στο πλαίσιο του GenAI Summit.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη αποτελεί απόδειξη ότι ο τομέας της AI δεν χρειάζεται να εξαρτάται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 ως καθοριστικό βήμα. Τόνισε ότι η συγκεντρωτική δομή του ελληνικού κράτους διευκολύνει την πρόσβαση σε ενιαία δεδομένα-ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας-γεγονός που καθιστά ευκολότερη τη συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο. Έφερε ως παράδειγμα πιλοτικές εφαρμογές, όπως η ταχύτερη ανασκόπηση συμβολαιογραφικών εγγράφων, όπου μειώθηκε ο χρόνος από τις δύο ώρες στα 10 λεπτά. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τέτοια εργαλεία δεν απειλούν τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο γεγονός που διευκολύνει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Αναφορικά με τη δικαιοσύνη, είπε ότι η AI μπορεί να απλοποιήσει διαδικασίες, να μειώσει τον φόρτο εργασίας και να επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται στον ποιοτικό πυρήνα των υποθέσεων.

Στην εκπαίδευση, προέβλεψε βαθύ μετασχηματισμό, καθώς η AI θα επιτρέπει εξατομικευμένη μάθηση, την ώρα που οι μαθητές ήδη χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία ανεξέλεγκτα.

Στο επίπεδο των ρυθμίσεων, επισήμανε τη δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ καινοτομίας και προστασίας των πολιτών.

Επιπλέον αναφέρθηκε σε δύο κρίσιμες απειλές. Πρώτον, τη χρήση AI από μαθητές χωρίς εποπτεία και τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση και δεύτερον τον κίνδυνο παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία μέσω προηγμένων εργαλείων παραπληροφόρησης.