Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ

Την ανάγκη εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ υπογραμμίζει ο Δημήτρης Τσιόδρας σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση, ερωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί για τη διεκδίκηση αυτής της εξαίρεσης.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά οι χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, αποτελούν τον κορυφαίο παραγωγό και εξαγωγέα ελαιολάδου δεδομένου ότι παράγουν περίπου το 67% του ελαιολάδου παγκοσμίως.

Σημειώνει ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ περιλαμβάνει την εφαρμογή δασμών ύψους 15% και για τις εξαγωγές ελαιολάδου προς τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «οι δασμοί αυτοί πλήττουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, ενώ προστίθενται σε μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστούν οι παραγωγοί ελαιολάδου, όπως οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη συγκομιδή, οι διακυμάνσεις της παραγωγής και η αστάθεια των τιμών».

Καταλήγει δε τονίζοντας ότι η εξαίρεση του ελαιολάδου θα ήταν επωφελής για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και θα ωφελούσε και τους Αμερικανούς καταναλωτές και την υγεία τους δεδομένων των υψηλών προτύπων ασφάλειας της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι σε πιο υγιεινή διατροφή. Παράλληλα, δεν θίγει τους Αμερικανούς παραγωγούς αφού συνιστά «μη διαθέσιμο φυσικό πόρο» για τις ΗΠΑ για λόγους γεωλογίας ή κλίματος.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες της Κομισιόν για την εξαίρεση του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά οι χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, αποτελούν τον κορυφαίο παραγωγό και εξαγωγέα ελαιολάδου δεδομένου ότι παράγουν περίπου το 67% του ελαιολάδου παγκοσμίως.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ περιλαμβάνει την εφαρμογή δασμών ύψους 15% και για τις εξαγωγές ελαιολάδου προς τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί αυτοί πλήττουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, ενώ προστίθενται σε μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστούν οι παραγωγοί ελαιολάδου, όπως οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη συγκομιδή, οι διακυμάνσεις της παραγωγής και η αστάθεια των τιμών.

Η εξαίρεση του ελαιολάδου θα ήταν επωφελής για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και θα ωφελούσε και τους Αμερικανούς καταναλωτές και την υγεία τους δεδομένων των υψηλών προτύπων ασφάλειας της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι σε πιο υγιεινή διατροφή. Παράλληλα, δεν θίγει τους Αμερικανούς παραγωγούς αφού συνιστά «μη διαθέσιμο φυσικό πόρο» για τις ΗΠΑ για λόγους γεωλογίας ή κλίματος .

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Εξετάζει την κατάθεση αιτήματος εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ; Εάν ναι, σε ποιές ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί προς αυτή την κατεύθυνση;»

