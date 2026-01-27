Η ανθρωπογεωγραφία της εκδήλωσης Βενιζέλου και τα σενάρια για «νέο 2012»

Εκτενείς συζητήσεις έχει δημιουργήσει σε πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους η ανθρωπογεωγραφία των προσώπων που βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, που έγινε με αφορμή τα 10 χρόνια από την ίδρυση του think tank.

Ποιοι πήγαν

Ήδη από το ίδιο βράδυ της εκδήλωσης το newsbomb.gr αποκάλυπτε τον μακρύ κατάλογο των παριστάμενων, δημοσιεύοντας ότι από τον χώρο της πολιτικής, ισχυρή ήταν η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αφού εκεί ήταν ο Χάρης Δούκας, καθώς και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του δημάρχου Αθηναίων, Χρήστος Πρωτόπαπας. Επίσης παραβρέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, το ιστορικό στέλεχος και πρώην υπουργός Κώστας Λαλιώτης, ο Παύλος Χριστίδης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Αλέκος Παπαδόπουλος καθώς και ο Γιώργος Λιάνης.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η, μικρή αριθμητικά, αλλά πολύ αναβαθμισμένη ποιοτικά παρουσία στελεχών από πλευράς της ΝΔ. Παρών λοιπόν, στο «κάλεσμα» Βενιζέλου ήταν ο υπ. Άμυνας και φερόμενος ως βασικός διεδικητής της προεδρίας της ΝΔ, Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέχρι πρότινος εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εργασίας, Φίλιππος Τσακλόγλου.



Κορυφαίας σημασίας είναι επίσης η παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, του Προέδρου της Ένωσης Τραπεζών Γιώργου Ζαννιά, και του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.



Πέραν αυτών, εξαιρετικά σημαντική, ίσως και περισσότερο από αυτή των πολιτικών, ήταν η παρουσία πολύ σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, με κάποιους να στέλνουν στη συνάντηση πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, και άλλους να προσέρχονται αυτοπροσώπως, εκπροσωπώντας μεγάλο τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ο ρόλος Βενιζέλου

Το όνομα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου ακούγεται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες.



Όπως ανέφερε στις 16/1 το newsbomb.gr «ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν δείχνει αποστρατευμένος. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαδραματίσει ρόλο – τόσο προς το κέντρο όσο και προς τα δεξιά – στο πεδίο της διακυβέρνησης.



Για να χρησιμοποιήσουμε και ένα δημοσιογραφικό κλισέ: το πολιτικό τοπίο δεν είναι απλώς κινούμενη άμμος. Είναι μια δύσκολη παρτίδα σκακιού. Και προς το παρόν, κανείς δεν ξέρει ποιος θα κάνει ρουά ματ».

Τι συμβολίζουν οι παρουσίες και τι συζητείται

Οι πολιτικές παρουσίες, ιδιαίτερα στελεχών της ΝΔ που δεν εντάσσονται στον στενό κύκλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, από κοινού με θεσμικούς οικονομικούς παράγοντες, σημαντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, καθώς και εκπροσώπους τεράστιων οικονομικών συμφερόντων της χώρας δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανθρωπογεωγραφία.



«Διαβάζοντας» τον κατάλογο των παριστάμενων, πολιτικοί και δημοσιογραφικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η παρουσία τόσων επιχειρηματιών δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον, αλλά και την ανησυχία της αγοράς για το ενδεχόμενο οι επόμενες εκλογές να δημιουργήσουν πολιτικές συνθήκες που να θυμίζουν 2012, δηλαδή να υπάρξει ζήτημα κυβερνησιμότητας για τη χώρα και να ανακύψουν ανάγκες μεγάλων συμμαχιών.



Τέτοια σενάρια εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσουν και ζήτημα των προσώπων που θα μπορέσουν να στελεχώσουν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η στοχευμένη παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, απαντώντας στην επιμονή του Χάρη Δούκα να υπάρξει συνεδριακή απόφαση για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ «σε κάθε περίπτωση/σενάριο», έθεσε στη συζήτηση έναν σημαντικό παράγοντα που μέχρι τώρα δεν εκφραζόταν ρητά.



«Όταν πάμε στις εκλογές και τεθούν τα ερωτήματα, δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα είναι, ποιοι θα είναι αρχηγοί, δεν ξέρουμε ούτε καν στη ΝΔ ποιος θα είναι. Σε όλα τα σενάρια αυτά, το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει με κύριο κίνητρο το συμφέρον της χώρας» επισήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στα Παραπολιτικά.



Η Άννα Διαμαντοπούλου θέτει ανοιχτά δηλαδή το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει αποσυρθεί από την προεδρία της ΝΔ μέχρι τις εκλογές του 2027, γεγονός που προφανώς θα δημιουργεί διαφορετικές πολιτικές ισορροπίες.



Πληροφορίες θέλουν την Άννα Διαμαντοπούλου να διατηρεί ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήδη από το 2020 και την εκλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας.



Υπό αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η στάση της κ. Διαμαντοπούλου δεν αποτελεί έκπληξη, ωστόσο συνομιλητές της σημειώνουν ότι είναι σημαντικός ο πολιτικός χρόνος στον οποίο επιλέγει να θέσει δημόσια το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ πριν τις εκλογές του 2027.

Διαβάστε επίσης