Κυρανάκης: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή

Μία θετική εξέλιξη για τη χώρας μας και τον ελληνικό σιδηρόδρομο έκανε γνωστή μέσα από ανάρτησή του στο «X» o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Κυρανάκης στην ανάρτησή του «τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή θα αναβαθμίσει τον στόλο στις ράγες της χώρας και θα πετύχει την μείωση του κόστους με την χώρα να γίνεται ανταγωνιστική με άλλες ευρωπαΐκές ή περιφερειακές υποδομές.

Στο τέλος της ανάρτησής του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ευχαριστεί θερμά την Πρέβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας «για την καθοριστική της συμβολή και έμπρακτη εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη επένδυση».

Η ανάρτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

«Μια ακόμη θετική εξέλιξη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή, χάρη στις προσωπικές προσπάθειες του Πάνου Ξενοκώστα και τη συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία SSRST από τη Νότια Κορέα.

Παραγωγή στην Ελλάδα σημαίνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ενίσχυση της οικονομίας, θέσεις εργασίας με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του στόλου στις ράγες της χώρας μας. Συνδέοντας τα Ναυπηγεία Ελευσίνας με το κεντρικό δίκτυο του σιδηροδρόμου, θα πετύχουμε ταχύτητα, μείωση κόστους και ανταγωνισμό με άλλες ευρωπαϊκές ή περιφερειακές υποδομές.

Ευχαριστώ θερμά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά την Πρέσβειρα

@USAmbassadorGR

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την καθοριστική της συμβολή και έμπρακτη εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη επένδυση».

