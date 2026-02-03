Κυρανάκης: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή

Τα θερμά ευχαριστήρια του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την συμβολή της

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κυρανάκης: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία θετική εξέλιξη για τη χώρας μας και τον ελληνικό σιδηρόδρομο έκανε γνωστή μέσα από ανάρτησή του στο «X» o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Κυρανάκης στην ανάρτησή του «τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή θα αναβαθμίσει τον στόλο στις ράγες της χώρας και θα πετύχει την μείωση του κόστους με την χώρα να γίνεται ανταγωνιστική με άλλες ευρωπαΐκές ή περιφερειακές υποδομές.

Στο τέλος της ανάρτησής του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ευχαριστεί θερμά την Πρέβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας «για την καθοριστική της συμβολή και έμπρακτη εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη επένδυση».

Η ανάρτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

«Μια ακόμη θετική εξέλιξη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή, χάρη στις προσωπικές προσπάθειες του Πάνου Ξενοκώστα και τη συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία SSRST από τη Νότια Κορέα.

Παραγωγή στην Ελλάδα σημαίνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ενίσχυση της οικονομίας, θέσεις εργασίας με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του στόλου στις ράγες της χώρας μας. Συνδέοντας τα Ναυπηγεία Ελευσίνας με το κεντρικό δίκτυο του σιδηροδρόμου, θα πετύχουμε ταχύτητα, μείωση κόστους και ανταγωνισμό με άλλες ευρωπαϊκές ή περιφερειακές υποδομές.

Ευχαριστώ θερμά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά την Πρέσβειρα

@USAmbassadorGR

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την καθοριστική της συμβολή και έμπρακτη εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη επένδυση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανια: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα πολεμικού πλοίου - Ποιος ήταν ο Έλληνας πολίτης

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Κηφισίας- Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χρησιμοποιεί «πράκτορες μίας χρήσης» για επιθέσεις στην Ευρώπη – Πώς στρατολογεί νέους στο διαδίκτυο που δεν έχουν ιδέα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα οχημάτων προς Ωραιόκαστρο – Κλειστά τα δύο ρεύματα ανόδου

17:33ΚΑΙΡΟΣ

Νέα κόντρα μετεωρολόγων: Αιχμές Κολυδά για «τηλεοπτική δραματοποίηση» - Τι είπε για «έθιμο»

17:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η απάντηση της Lufthansa στην ΕΛΑΣ - «Ταξίδεψε μόνη της»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

17:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «έγραψε ιστορία» στα Όσκαρ, πολύ πριν το «EGOT»

17:09ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 64χρονου από την περιοχή του Πειραιά

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισα της Κρήτης

16:47NEWSBOMB

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Κηφισιά: Τροχαίο με τραυματία στην οδό Τατοΐου

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιβάνοφ και Φονιάς «σαρώνουν» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε όπλα σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός από τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη ο Κωνσταντέλιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

17:33ΚΑΙΡΟΣ

Νέα κόντρα μετεωρολόγων: Αιχμές Κολυδά για «τηλεοπτική δραματοποίηση» - Τι είπε για «έθιμο»

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους κοντά στο Μάντσεστερ

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

13:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα: Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνητική πηγή στο Reuters: Η Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Οικονομία του delivery: Πώς το έτοιμο φαγητό απ’έξω αλλάζει τις συνήθειες και τις ζωές των Αμερικανών

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανια: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα πολεμικού πλοίου - Ποιος ήταν ο Έλληνας πολίτης

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Το αυτοκίνητο που κάηκε πριν λίγο καιρό, το τροχαίο-μυστήριο και το συμβόλαιο εκδίκησης

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ξεκινά ο διάλογος για αναμόρφωση του Λυκείου - Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ