Τασούλας: Με τον Νίκο Χριστοδουλάκη συναντήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Ομότιμο Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργό Οικονομικών
Με τον Ομότιμο Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργό Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη, συναντήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.
Οι κ.κ. Τασούλας και Χριστοδουλάκης αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα ελληνική και διεθνή επικαιρότητα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
