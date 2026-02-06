Τασούλας: Με τον Νίκο Χριστοδουλάκη συναντήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας

Με τον Ομότιμο Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργό Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη, συναντήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Οι κ.κ. Τασούλας και Χριστοδουλάκης αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα ελληνική και διεθνή επικαιρότητα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

