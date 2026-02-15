Αυτά είναι τα 17 πρόσωπα που θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ
Η επιτροπή αναμένεται να κληθεί να διατηρήσει τις ιδιαίτερα εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες
Ανακοινώθηκε η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα αναλάβει το δύσκολο έργο της συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.
Η επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη να καθορίσει τα πρόσωπα και τις περιφέρειες, πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ελέγχους, αλλά αναμένεται να κληθεί και να διατηρήσει ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες, με δεδομένη την εσωκομματική κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ.
Όπως ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη, τα 17 πρόσωπα που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής είναι τα εξής:
- Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής
- Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.
- Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας
- Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ
- Έλενα Αναστασίου
- Ηλίας Αποστολάκης
- Πόπη Γερακούδη
- Γεωργία Καζά
- Άρης Καρβούνης
- Τάσος Κουρκούτας
- Νίκος Μήλης
- Έφη Μπέκου
- Νίκος Μπελιβάνης
- Κώστας Πανδής
- Κώστας Παπαδημητρίου
- Όλγα Ρενταρή
- Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης
