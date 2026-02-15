Αυτά είναι τα 17 πρόσωπα που θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώθηκε η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα αναλάβει το δύσκολο έργο της συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Η επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη να καθορίσει τα πρόσωπα και τις περιφέρειες, πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ελέγχους, αλλά αναμένεται να κληθεί και να διατηρήσει ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες, με δεδομένη την εσωκομματική κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη, τα 17 πρόσωπα που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής είναι τα εξής: