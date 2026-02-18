Μάντζος σε Λαζαρίδη: «Παραβιάζετε πολλαπλώς το τεκμήριο της αθωότητας»

Σκληρή απάντηση έδωσε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο ομόλογός του στο ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αναφορικά με τα όσα είπε για την εμπλοκή του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ο κ. Λαχαρίδης σε παρέμβασή του είχε ισχυριστεί ότι η Αναστασία Χατζηδάκη «δεν ήταν ένα απλό μέλος», αλλά επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. «Ο Γραμματέας Οργανωτικού θεωρείται δεξί χέρι του προέδρου. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή θέση. Είναι ο άνθρωπος που έχει εικόνα της κομματικής λειτουργίας και βρίσκεται στον στενό πυρήνα», τόνισε χαρακτηριστικά. «Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Και γιατί, τον Φεβρουάριο του 2025, την απομακρύνατε από τη θέση αυτή, ενώ παρέμενε έως σήμερα κομματικό στέλεχος; Τι άλλαξε τότε; Τι γνωρίζατε και τι δεν λέγατε;», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης ξεκαθαρίζοντας στη συνέχεια ότι δεν παραβλέπεται το τεκμήριο της αθωότητας.

Άμεση ήταν η απάντηση του Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος τον κατηγόρησε ενώπιον της Βουλής ότι καταστρατηγεί επί της ουσίας το τεκμήριο της αθωότητας.

«Δεν μπορείτε να συγκρίνετε περιστατικά τα οποία αναδεικνύονται μέσα από έρευνα με τα δικά σας σκάνδαλα. Εσείς ο ίδιος έχετε παραβιάσει πολλαπλώς το τεκμήριο αθωότητας. Ναι, εδώ κάνατε ένα σόου. Καταδικάσατε έναν άνθρωπο κανονικά και μετά λέτε «ισχύει το τεκμήριο αθωότητας». Εγώ, επειδή είμαι δικηγόρος, γνωρίζω τη διαφορά. Γνωρίζω τι σημαίνει ισχυρό τεκμήριο αθωότητας», τόνισε ο κ. Μάντζος και συνέχισε σε έντονο ύφος:

«Όταν εδώ έρχονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πετάτε από το παράθυρο της Βουλής, κύριε Λαζαρίδη, όταν εδώ έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις αίθουσες της Επιτροπής για να συγκαλύψετε τους υπουργούς σας, και έρχεστε εδώ -ο ίδιος άνθρωπος- να κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα ακούσετε τις απαντήσεις».

«Εμείς τι κάναμε και σήμερα; Ό,τι κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις: αναστολή της κομματικής ιδιότητας μέχρι περατώσεως της έρευνας, προκειμένου αυτή η ιδιότητα να μην επηρεάσει την έρευνα και προκειμένου να μην διαρραγεί ο αξιακός μας κώδικας. Εσείς τι κάνατε στις άλλες περιπτώσεις; "Αυτοματοποιημένες διαγραφές" μας λέγατε -ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου- και τις διαγραφές τις ψάχνουμε ακόμη», κατέληξε ο κ. Μάντζος, αναφερόμενος στο γεγονός ότι από το πρωί έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα του μέλους από την Αναστασία Χατζηδάκη, ύστερα μάλιστα από δικό της αίτημα, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Διαβάστε επίσης