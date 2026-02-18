Μάντζος σε Λαζαρίδη: «Παραβιάζετε πολλαπλώς το τεκμήριο της αθωότητας»

Κόντρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και την εμπλοκή πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μάντζος σε Λαζαρίδη: «Παραβιάζετε πολλαπλώς το τεκμήριο της αθωότητας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκληρή απάντηση έδωσε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο ομόλογός του στο ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αναφορικά με τα όσα είπε για την εμπλοκή του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ο κ. Λαχαρίδης σε παρέμβασή του είχε ισχυριστεί ότι η Αναστασία Χατζηδάκη «δεν ήταν ένα απλό μέλος», αλλά επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. «Ο Γραμματέας Οργανωτικού θεωρείται δεξί χέρι του προέδρου. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή θέση. Είναι ο άνθρωπος που έχει εικόνα της κομματικής λειτουργίας και βρίσκεται στον στενό πυρήνα», τόνισε χαρακτηριστικά. «Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Και γιατί, τον Φεβρουάριο του 2025, την απομακρύνατε από τη θέση αυτή, ενώ παρέμενε έως σήμερα κομματικό στέλεχος; Τι άλλαξε τότε; Τι γνωρίζατε και τι δεν λέγατε;», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης ξεκαθαρίζοντας στη συνέχεια ότι δεν παραβλέπεται το τεκμήριο της αθωότητας.

Άμεση ήταν η απάντηση του Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος τον κατηγόρησε ενώπιον της Βουλής ότι καταστρατηγεί επί της ουσίας το τεκμήριο της αθωότητας.

«Δεν μπορείτε να συγκρίνετε περιστατικά τα οποία αναδεικνύονται μέσα από έρευνα με τα δικά σας σκάνδαλα. Εσείς ο ίδιος έχετε παραβιάσει πολλαπλώς το τεκμήριο αθωότητας. Ναι, εδώ κάνατε ένα σόου. Καταδικάσατε έναν άνθρωπο κανονικά και μετά λέτε «ισχύει το τεκμήριο αθωότητας». Εγώ, επειδή είμαι δικηγόρος, γνωρίζω τη διαφορά. Γνωρίζω τι σημαίνει ισχυρό τεκμήριο αθωότητας», τόνισε ο κ. Μάντζος και συνέχισε σε έντονο ύφος:

«Όταν εδώ έρχονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πετάτε από το παράθυρο της Βουλής, κύριε Λαζαρίδη, όταν εδώ έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις αίθουσες της Επιτροπής για να συγκαλύψετε τους υπουργούς σας, και έρχεστε εδώ -ο ίδιος άνθρωπος- να κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα ακούσετε τις απαντήσεις».

«Εμείς τι κάναμε και σήμερα; Ό,τι κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις: αναστολή της κομματικής ιδιότητας μέχρι περατώσεως της έρευνας, προκειμένου αυτή η ιδιότητα να μην επηρεάσει την έρευνα και προκειμένου να μην διαρραγεί ο αξιακός μας κώδικας. Εσείς τι κάνατε στις άλλες περιπτώσεις; "Αυτοματοποιημένες διαγραφές" μας λέγατε -ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου- και τις διαγραφές τις ψάχνουμε ακόμη», κατέληξε ο κ. Μάντζος, αναφερόμενος στο γεγονός ότι από το πρωί έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα του μέλους από την Αναστασία Χατζηδάκη, ύστερα μάλιστα από δικό της αίτημα, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Ζωολόγοι έσωσαν την όραση λευκού ρινόκερου αφού του έβαλαν... κολλύριο στα μάτια

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Τα έξι σημεία που θα τοποθετηθούν κάμερες για οδηγούς που παρανομούν - Θα μπουν και σε λεωφορεία

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία - Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 26χρονου στη Γλυφάδα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το μεγάλο ματς του Champions League

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Με το railway.gov.gr ο κόσμος θα βλέπει στο κινητό του όλα τα τρένα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Κρούσμα αλαζονείας και αυταρχισμού» η επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Ποια ήταν η Αγία Φιλοθέη

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εννέα συλλήψεις για την δολοφονία του νεαρού Κουέντιν - Βοηθός βουλευτή του κόμματος Μελανσόν ο ένας - Άνηκαν σε ομάδα «αντιφα»

20:24LIFESTYLE

MEGA: Τα πάνω κάτω με τις σειρές – Οι συνεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα και το άδοξο φινάλε

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βανδάλισαν τον διάσημο «μικρό ελέφαντα» του Μπερνίνι στη Ρώμη - Δείτε βίντεο

20:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έκτακτη προειδοποίηση για χιονοθύελλα τη Γιούτα

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα Παρασκευή και Σάββατο - Πώς θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

20:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Με την Ακρόπολη στο στήθος ο Παναθηναϊκός

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα με ΙΧ στο λιμάνι και τραυμάτισε Λιμενικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο προημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα Παρασκευή και Σάββατο - Πώς θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

18:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το μεγάλο ματς του Champions League

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Ποια ήταν η Αγία Φιλοθέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ