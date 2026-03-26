Άρση ασυλίας για Νίκο Παππά από το ευρωκοινοβούλιο

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε την άρση ασυλίας του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, έπειτα από αίτημα που διαβίβασε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος διαβίβασε αίτημα από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά, σε σχέση με φερόμενες πράξεις συκοφαντικής δυσφήμησης και εξύβρισης, που συνιστούν αδικήματα (πλημμελήματα) σύμφωνα με τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα.

Στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξης του τον Μάρτιο του 2024, πριν από την εκλογή του ως ευρωβουλευτής, ο Νίκος Παππάς φέρεται να είχε καταφερθεί εναντίον του δημοσιογράφου Βαγγέλη Περρή με υβριστικούς και δυσφημιστικούς χαρακτηρισμούς.

Το φερόμενο αδίκημα τελέστηκε πριν από τις εκλογές και δεν διαπιστώθηκε καμία σύνδεση με τα καθήκοντά του ως ευρωβουλευτή, και ο ίδιος ο Νίκος Παππάς ζήτησε την άρση της ασυλίας του κατά την ακρόαση του στην Επιτροπή JURI.

Η έκθεση, που κατατέθηκε από τον Πολωνό εισηγητή Σμίτσεκ Κριστόφ (Σοσιαλδημοκράτες) πρότεινε την άρση της ασυλίας του Έλληνα ευρωβουλευτή. Η εν λόγω έκθεση συνοψίζει εν συντομία τα φερόμενα γεγονότα, απορρίπτει τα πιθανά πολιτικά κίνητρα που οδήγησαν στη δικαστική διαδικασία (fumus persecutionis) και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την άρση της ασυλίας.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή JURI υπερψήφισε την έκθεση άρσης της ασυλίας ομόφωνα με 20 ψήφους υπέρ.