Κατσαφάδος: Επιταχύνονται οι αποκαταστάσεις, σχέδιο για τον Έβρο

Ο υφυπουργός Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μίλησε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Attica times, για τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας, από τις αποκαταστάσεις μετά τις φυσικές καταστροφές έως την οικονομία, τον Έβρο, τον πόλεμο και τη δίκη για τα Τέμπη, δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης αλλά και στις δυσκολίες που παραμένουν.

Αναφερόμενος στις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, κυρίως λόγω προβλημάτων με ιδιοκτησιακά ζητήματα. Όπως είπε, έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 4.650 άδειες επισκευής, ωστόσο σημαντικό εμπόδιο παραμένουν οι ελλείψεις σε τίτλους ιδιοκτησίας και τα φαινόμενα πολυϊδιοκτησίας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο που θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη χρήση χρησικτησίας και θα δίνει τη δυνατότητα ακόμη και σε ιδιοκτήτες μικρού ποσοστού να προχωρούν σε επισκευές, εφόσον δεν εμφανίζονται οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που ήδη έχει αποδώσει. Όπως εξήγησε, σε περιπτώσεις αδήλωτων οικοπέδων την ευθύνη αναλαμβάνουν οι δήμοι, ενώ η Πυροσβεστική θα πραγματοποιεί ελέγχους και αυτοψίες. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι φέτος η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι ακόμη καλύτερη, λόγω της αυξημένης ευαισθητοποίησης για την κλιματική κρίση.

Στο μέτωπο του Έβρου, ο υπουργός παρουσίασε το σχέδιο «Έβρος Μετά», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της περιοχής. Όπως ανέφερε, προβλέπονται σημαντικά κονδύλια για έργα υποδομών και ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη συγκράτηση του πληθυσμού. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι ο Έβρος δεν αντιμετωπίζεται ως «εσχατιά», αλλά ως «αρχή της Ελλάδας», επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Αναφερόμενος στη διεθνή κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στην παγκόσμια οικονομία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Όπως είπε, η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα με δύο δέσμες μέτρων, συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως το κόστος μιας τέτοιας κρίσης. Τόνισε ότι η πολιτική στήριξης θα συνεχιστεί, εφόσον απαιτηθεί, πάντα εντός των δημοσιονομικών ορίων, ενώ στάθηκε και στη συζήτηση που εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κοινή οικονομική στήριξη.

Για τη δίκη των Τεμπών, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ρόλο υποστηρικτικό και όχι παρεμβατικό, επισημαίνοντας ότι δημιουργήθηκε μια νέα, σύγχρονη δικαστική αίθουσα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Παραδέχθηκε πάντως ότι οι εικόνες από την έναρξη της δίκης δεν ήταν οι ενδεδειγμένες, τονίζοντας ότι η ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή ανήκει πλέον στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι, παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να υπάρχουν, η διαδικασία πρέπει να αφεθεί στα χέρια των δικαστικών λειτουργών. «Στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των υποδομών για τη νέα γενιά, ανακοινώνοντας την προώθηση της κατασκευής κλειστού γηπέδου στην Αίγινα, ένα έργο που –όπως είπε– καλύπτει μια χρόνια ανάγκη. Όπως τόνισε, ο αθλητισμός αποτελεί βασική διέξοδο για τους νέους και συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

