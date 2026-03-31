Μαξίμου: Νικητής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ο Δούκας

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τρέχει πίσω από την ατζέντα που θέτει ο Χάρης Δούκας

Κώστας Τσιτούνας

Μαξίμου: Νικητής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ο Δούκας
Σκληρή κριτική στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ασκεί το Μέγαρο Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις στα κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες. Σύμφωνα με την κυβερνητική γραμμή, το βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου δεν ήταν άλλο από την επικράτηση της λογικής που εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως τον «πραγματικό νικητή» της διαδικασίας. Μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου αφήνουν να εννοηθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης τρέχει πίσω από την ατζέντα του δημάρχου Αθηναίων.

Εστίαση στο «με ποιον δεν θα κυβερνήσει»

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξαν να απαντήσουν μόνο στο ερώτημα με ποιον δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουν, και συγκεκριμένα με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, το Μαξίμου επισημαίνει ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση ή πρόσκληση για συγκυβέρνηση, άρα –όπως υποστηρίζει– το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη τοποθετήθηκε σε ένα «ανύπαρκτο πολιτικό σενάριο».

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η επιλογή δείχνει έλλειψη στρατηγικής και ουσιαστικής πολιτικής πρότασης, ειδικά για ένα κόμμα που επιδιώκει να εμφανίζεται ως δύναμη εξουσίας.

Τα δύο ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα

Στο επίκεντρο της κριτικής του Μαξίμου βρίσκονται δύο βασικά ερωτήματα, τα οποία –όπως τονίζεται– κάθε πολίτης θέτει πριν αποφασίσει τι θα ψηφίσει: «με ποιους θα κυβερνήσει» και «πώς θα κυβερνήσει».

Για το πρώτο, η κυβέρνηση καλεί τον κ. Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι σε πιθανούς μελλοντικούς εταίρους. Θέτει μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα:

  • Θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Αλέξης Τσίπρας εφόσον επανέλθει με νέο πολιτικό φορέα;
  • Με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ των χαμηλών ποσοστών; •Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου; Ή με άλλα κόμματα του ευρύτερου χώρου;

Κατά το Μαξίμου, η απουσία ξεκάθαρης απάντησης ενισχύει την εικόνα πολιτικής ασάφειας και αδυναμίας συγκρότησης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.

«Τρεις ημέρες χωρίς πρόγραμμα»

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η κριτική για το δεύτερο σκέλος, δηλαδή το «πώς θα κυβερνήσει» το ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι, παρά τη διάρκεια του συνεδρίου που άγγιξε τις τρεις ημέρες, δεν παρουσιάστηκε ένα σαφές και κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Αυτό, σύμφωνα με το Μαξίμου, ενισχύει την εντύπωση ότι το κόμμα περιορίστηκε σε γενικόλογες διακηρύξεις, χωρίς συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την οικονομία, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του κράτους.

Η «γραμμή Δούκα» ως κυρίαρχη τάση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φράση του Χάρη Δούκα «καλύτερα ακυβερνησία παρά οποιαδήποτε συγκυβέρνηση», την οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι υιοθετήθηκε ουσιαστικά ως επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτός είναι ο πραγματικός νικητής του συνεδρίου», σημειώνουν χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη θέση απομακρύνει το κόμμα από τη λογική των συναινέσεων και ενισχύει το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας.

Το Μαξίμου απορρίπτει τη συγκεκριμένη προσέγγιση, τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να μπει σε περιπέτειες ακυβερνησίας και ότι απαιτούνται καθαρές λύσεις.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση προβάλλει τη δική της στρατηγική, η οποία –όπως τονίζει– βασίζεται στην επιδίωξη αυτοδυναμίας. «Η σταθερότητα της χώρας δεν μπαίνει στο ζύγι», υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μια ισχυρή εντολή στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με κόμματα της άκρας δεξιάς, απαντώντας σε σχετικές αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, η κυβέρνηση θέτει το ερώτημα αν η Χαριλάου Τρικούπη διατηρεί την ίδια σαφή στάση απέναντι σε κόμματα που τοποθετούνται στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος.

Το βλέμμα στις εκλογές του 2027

Η αντιπαράθεση αυτή εντάσσεται ήδη στο πλαίσιο της προεκλογικής στρατηγικής ενόψει των εκλογών του 2027. Το Μαξίμου εκτιμά ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντας την κυβέρνηση ως τη μόνη αξιόπιστη επιλογή για πολιτική σταθερότητα και συνέχεια.

«Οι πολίτες θα αποφασίσουν», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας ότι το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι σαφές: σταθερή κυβέρνηση με καθαρή εντολή ή ένα τοπίο αβεβαιότητας και ασύνδετων πολιτικών επιλογών.

