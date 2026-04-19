Χατζηδάκης: «Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

Την πεποίθησή του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κινούνται με το χειρότερο σενάριο, ακριβώς για να έχουν μπροστά τους τις δυνατότητες παρέμβασης με όρους σοβαρότητας», ενώ αναφέρθηκε ακόμα στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη συνταγματική αναθεώρηση.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, καλώντας την «να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού». Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

«Κοιμόμαστε μια μέρα με ένα σκηνικό έντασης στον κόλπο. Ξυπνάμε την άλλη μέρα με ένα σκηνικό μιας κάποιας ύφεσης και το βράδυ κοιμόμαστε με ένα άλλο σκηνικό», είπε χαρακτηριστικά θέλοντας να τονίσει την ευμετάβλητη κατάσταση που επικρατεί.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε πως η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη δύο δέσμες μέτρων και «παρακολουθούμε την κατάσταση, σύντομα θα ανακοινωθούν επισήμως σε όλη την Ευρώπη και τα αποτελέσματα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών το 2025, οπότε θα έχουμε πια και ένα πιο ξεκάθαρο μπούσουλα σε σχέση με τις δυνατότητές μας από εδώ και πέρα».