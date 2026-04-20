Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν και νέα μέτρα για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τι ανέφερε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Μακάριο Λαζαρίδη

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν και νέα μέτρα για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Την ανάγκη για ενδεχόμενα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Mιλώντας παράλληλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε την υπόθεση ως «σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι οι βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται για την εμπλοκή τους από την ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι αθώοι.

Όσον αφορά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Θεοδωρικάκος υποβάθμισε τη σημασία της υπόθεσης, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα μπροστά στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ερωτηθείς για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε την υπόθεση «χωρίς δεύτερη κουβέντα σκάνδαλο». Όπως είπε, «εκεί έχουν υπάρξει εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πάρει λεφτά που δεν τα εδικαιούντο», προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη πρέπει να τους βρει έναν προς έναν, να τους πάρει πίσω τα λεφτά και να γίνουν όλες οι ποινικές διαδικασίες και να τιμωρηθούν».

Αναφερόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζονται με την υπόθεση και την επικείμενη ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας τους, σημείωσε: «Οι συνάδελφοι βουλευτές, προς τιμήν τους, όλοι είπαν ότι θέλουν να αρθεί η ασυλία τους», προσθέτοντας ότι «από τα στοιχεία που έχω δει, θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι αθώοι και κακώς υπάρχει επάνω τους οποιαδήποτε εκκρεμής κατηγορία». Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του, για τον τρόπο που έφτασε η υπόθεση στη Βουλή: «Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η υπόθεση έχει έρθει σε φάσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις πιέσεις που δέχεται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το αδιέξοδο που παρατηρείται στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη: «Θεωρώ σφόδρα πιθανό ότι θα χρειαστούν πρόσθετη ενίσχυση (σ.σ. τα μέτρα στήριξης), διότι η αβεβαιότητα έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές. Η πληθωριστική πίεση είναι εδώ». Μιλώντας στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Κατερίνα Δούκα και Κώστα Παπαχλιμίντζο τόνισε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο. Αναφερόμενος στα τρόφιμα και τις υψηλές τιμές πώλησής τους ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «ειδικά για τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους».

Μιλώντας για τους ελέγχους στην αγορά, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «γίνονται εκατοντάδες έλεγχοι» από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, ενώ υποστήριξε ότι τα μέτρα έχουν συμβάλει στη συγκράτηση τιμών, ειδικά στα καύσιμα. Όπως σημείωσε, η κυβερνητική παρέμβαση υπήρξε καθοριστική για να αποτραπεί περαιτέρω εκτόξευση των τιμών: «Πιστεύω ότι οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν δεν είχαμε πάρει το μέτρο του πλαφόν στα βενζινάδικα και τη στήριξη με 20 σεντς στην πηγή για το ντίζελ, σήμερα θα πληρώναμε πολύ πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο».

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκο αναφέρθηκε ακόμη και στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και την αναβάθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην οποία στοχεύει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη στη Βουλή.

«Με το νομοσχέδιο αυτό καταγράφουμε, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις», τόνισε ο υπουργός, εξηγώντας ότι προϊόντα με συγκεκριμένη τοπική προέλευση, όπως παραδοσιακά είδη χειροτεχνίας, θα πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. «Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα μπορεί να γνωρίζει ποια προϊόντα είναι πραγματικά ελληνικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πιστοποίηση θα ενισχύσει και την εξαγωγική δυναμική τους, καθιστώντας τα «πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή της ρύθμισης στην περιφερειακή ανάπτυξη: «Θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα ανθρώπους που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, όπως οι υφάντρες και οι μικροί παραγωγοί. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να αναδειχθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή. «Θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Οι λαϊκές αγορές μπορούν να προσφέρουν καλύτερα ή και φθηνότερα προϊόντα, πολλές φορές απευθείας από τους παραγωγούς», δήλωσε. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο προβλέπει ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και διευκόλυνση της συμμετοχής νέων παραγωγών. «Τα τελευταία χρόνια δεν είχε δοθεί καμία νέα άδεια σε λαϊκές αγορές της Αττικής. Αυτό αλλάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους, ακόμη και ως προς το ωράριο. «Η λογική μας είναι να στηριχθεί ο Έλληνας αγρότης και παραγωγός, να υπάρχει ποιότητα, ασφάλεια και κινητικότητα στις λαϊκές αγορές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να εξελιχθούν «σε έναν ισχυρό και υγιή πόλο ανταγωνισμού προς την υπόλοιπη αγορά, προς όφελος των καταναλωτών».

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Έρευνες για τον εντοπισμό 44χρονης μητέρας

11:23LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Δυναμική επιστροφή με υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση - «Σάρωσε» η πρεμιέρα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου είδαμε πώς μία εταιρεία φωτίζει την Αθήνα εδώ και 169 χρόνια

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι στο Χοκάιντο

11:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρία πυραύλων Blue Origin του Τζεφ Μπέζος έστειλε δορυφόρο σε λάθος τροχιά

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο στους πρώην στάβλους Παπάφη – ΙΧ έπεσε στο κενό

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αδελφών στη Νέα Τίρυνθα

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai επιμένει σε φυσικά χειριστήρια στα αυτοκίνητα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να αντισταθώ»: Ο κυβερνήτης του Artemis II πόσταρε μοναδικό βίντεο της Γης που τράβηξε με iPhone από τη Σελήνη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Patrick Muldoon: Πέθανε ξαφνικά στα 57 πρωταγωνιστής των «Days Of Our Lives» και «Melrose Place»

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Έχει αποτύχει η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η ΝΔ έχει εσωτερικό πρόβλημα

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Σαρλίζ Θερόν: Μίλησε για τη μοιραία νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της - «Δεν με στοιχειώνει πια»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα ο Σουδανός που παρέσυρε κι εγκατέλειψε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων

10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν και νέα μέτρα για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κασμίρ: Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι - 15 νεκροί

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 27χρονος προσπάθησε να περάσει γεμιστό κρουασάν με... κοκαΐνη στο Αστυνομικό Μέγαρο

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 51χρονος κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε γλέντι

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι στο Χοκάιντο

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 51χρονος κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε γλέντι

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Σαρλίζ Θερόν: Μίλησε για τη μοιραία νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της - «Δεν με στοιχειώνει πια»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Κάνιε Γουέστ: Η Ευρώπη «βάζει μπλόκο» στον Αμερικανό ράπερ - Ακυρώνονται η μία μετά την άλλη οι συναυλίες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ