Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός - Το πρόγραμμά του

Εγκαινιάστηκε το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» με αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό.

Το Μουσείο βρίσκεται στο κτήριο Στρατωνισμού Α3, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, που θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα.

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Συμμαχικό Κοιμητήριο Ζέιντελικ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων με 22.000 τάφους.

Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα συζητηθούν θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ενέργειας υπό το θέμα «Ισχυρή Ελλάδα».

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Από τις 10.30 ο πρωθυπουργός παρίσταται στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις" Σάββατο 9 Μαΐου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Το Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο Στρατωνισμού Α3, σε περίπου 3.000 τ.μ., εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους, γνωστό ως Κοιμητήρια Ζέιντελικ, που αποτελούν τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίνων με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις" Σάββατο 9 Μαΐου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εργασίες του προσυνέδριου της ΝΔ, το οποίο θα γίνει στο Περίπτερο 10, του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και έχει θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», ενώ τις εργασίες θα απασχολήσουν η Εξωτερική Πολιτική, η Άμυνα και η Ενέργεια.

