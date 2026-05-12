Λινού: «Είναι πιθανό να είμαι στο κόμμα του Τσίπρα - Χρειάζεται μελέτη»

Το ενδεχόμενο να μετέχει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όποτε αυτό ανακοινωθεί κι επίσημα, άφησε ανοιχτό η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού μιλώντας στο Action24.

«Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη», ανέφερε η κυρία Λινού που βρέθηκε στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι. «Εάν χρειάζεται να είμαι στο κόμμα, θα είμαι στο κόμμα...», είπε και επισήμανε ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμα κι αν δεν είναι υποψήφια βουλευτής καθώς όπως είπε η συνεργασία που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα από τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας ήταν, αν και σύντομη, αγαστή.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Είναι καταστροφικό που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μοιραστεί σε 4-5 κομμάτια»

Διαβάστε επίσης