ΠΑΣΟΚ: Η μάχη της Κεντροαριστεράς με Τσίπρα και το νέο μέτωπο με τις δημοσκοπήσεις

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, θεωρώντας ότι ανταγωνίζονται για την ίδια εκλογική βάση στην Κεντροαριστερά.

Δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν την ΕΛΑΣ να προηγείται του ΠΑΣΟΚ, αλλά με σημαντικές διαφορές στο μέγεθος της διαφοράς μεταξύ τους.

Η αρνητική δημοσκοπική εικόνα προκαλεί εσωκομματικές εντάσεις στο ΠΑΣΟΚ, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία μετά το Συνέδριο.

Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, κατηγορώντας συγκεκριμένα τη Real Polls για χειραγώγηση της κοινής γνώμης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στοχεύει να αποτρέψει εσωτερική κρίση επικεντρώνοντας την κριτική της στην ΕΛΑΣ και τις δημοσκοπήσεις, ώστε να διατηρήσει την ενότητα του κόμματος.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, οι ανακατατάξεις και οι πολιτικές αλλαγές που έχει επιφέρει στο πολιτικό σκηνικό είναι ορατές.

Ήδη, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε το πρώτο του μέτωπο με το νέο κόμμα, μέσω της αντιπαράθεσης με τον, εκ ΠΑΣΟΚ ορμώμενου, κοινωνιολόγο Γιώργο Σιακαντάρη που είχε αναλάβει τη συγγραφή του ιδεολογικού μανιφέστου του νέου κόμματος.

Αυτή ήταν η πρώτη πράξη του δράματος, αφού πλέον ήδη η κριτική έχει αναβαθμιστεί και εκφράζεται απευθείας από τα χείλη του προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη, και μάλιστα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του, αναφερόμενος σαφώς στον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν «αναντικατάστατο». Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, ούτε από τις ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.

Αιτία για την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας μεταξύ των δύο χώρων δεν είναι άλλη από το γεγονός πως απευθύνονται σε κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων, ενώ και οι δύο πλευρές παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς και φυσικά για την κατάληψη της δεύτερης θέσης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι άλλωστε η σχετική δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τόνισε ότι «εδώ έχουμε και μία πολιτική τρικυμία. Από τη μία εμφανίζεται ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και από την άλλη λένε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, σε αυτό το σκηνικό έντασης δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν λίγες ημέρες πριν την εκδήλωση της ΕΛΑΣ στο Θησείο κατέληξαν στο κοινό συμπέρασμα ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προπορεύεται του ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως να υπάρχει κοινή εκτίμηση για το εύρος της διαφοράς.

Συγκεκριμένα, Στη δημοσκόπηση της Interview (εκτίμηση ψήφου), η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα λαμβάνει τη δεύτερη θέση με 14,4%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ σε απόσταση αναπνοής με 13,5%. Στην ίδια δημοσκόπηση η ΝΔ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 29,5%. Σημειώνεται ότι η Interview ανιχνεύει τη Μαρία Καρυστιανού στο 8,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει εξαϋλωθεί στο 0,5%.

Από την άλλη πλευρά, η δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει μια διαφορετική εικόνα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει περίπου το ίδιο ποσοστό καθώς βρίσκεται στο 29,1%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,1%. Η RealPolls βλέπει τη Μαρία Καρυστιανού στην τρίτη θέση με 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τέταρτο και σε πολύ μεγάλη απόσταση με το μονοψήφιο 9,6%. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει το 1,2% των ψήφων.

Αυτή η ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ πάντως φαίνεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη, όπου η εκεχειρία που είχε επέλθει μετά το Συνέδριο φαίνεται να φτάνει στα όριά της και οι παλαιότερες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κεντρικών στελεχών να επανέρχονται και μάλιστα εντονότερα και επιτακτικότερα.

Η συνεδρίαση του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται μάλιστα να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή τη διάσταση, αλλά και τη γκρίνια που φέρνουν οι αρνητικές δημοσκοπήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιχειρεί να προλάβει εσωτερικές αντιπαραθέσεις, στοχοθετώντας ως βασικές υπαίτιες της πολιτικής κατάστασης που διαμορφώνεται τις ίδιες τις δημοσκοπικές εταιρείες. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, στρέφοντας τα βέλη του κατά της εταιρείας Real Polls και κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο μετρήσεων, σχολιάζοντας ότι «δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων».

Μάλιστα η Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας ότι η κριτική της στο εξής θα θέτει στο επίκεντρο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καταγγέλλει ότι «τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι».

Η επιλογή αυτή του ΠΑΣΟΚ, να βάλει στο στόχαστρο τις δημοσκοπήσεις έχει σαφή στόχο και την αποσόβηση μιας εσωκομματικής κρίσης, η οποία αν βρει το κόμμα στην τρίτη, ή και την τέταρτη θέση, θα μετασχηματιστεί από γκρίνιες για «κολλημένη βελόνα» σε ευθεία πολεμική κατά της σημερινής ηγεσίας.