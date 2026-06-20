Ο Μητσοτάκης στήνει «γαλάζιο μαραθώνιο» στην περιφέρεια και στα κάστρα που «πονάει» η ΝΔ

Η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Ρόδο πριν από λίγες ημέρες ότι «κάποιοι έχουν αρχίσει να λαχανιάζουν» μόνο τυχαία δεν ήταν. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και απαντούν στις δημοσκοπικές πιέσεις, στις διαρροές προς τα δεξιά και στις κινήσεις Σαμαρά με έναν πραγματικό πολιτικό μαραθώνιο σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σχέδιο προβλέπει συνεχείς περιοδείες του πρωθυπουργού, εξορμήσεις υπουργών, κομματικά κλιμάκια σε κάθε νομό και επαφή με κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν σημάδια αποστασιοποίησης από τη Νέα Δημοκρατία. Στόχος είναι η ανάκτηση χαμένων δυνάμεων στην περιφέρεια, εκεί όπου το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά ερείσματα αλλά καταγράφει τις μεγαλύτερες φθορές μετά τις ευρωεκλογές.

Οι περιοχές που «χτυπούν κόκκινο»

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, οι μεγαλύτερες δυσκολίες δεν εντοπίζονται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά κυρίως στην περιφέρεια, σε αγροτικούς νομούς και περιοχές όπου η ακρίβεια, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η δυσαρέσκεια για ζητήματα της σε καθημερινότητας έχουν δημιουργήσει πολιτική φθορά.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση μεταφέρει το πολιτικό κέντρο βάρους μακριά από την Αθήνα, δίνοντας έμφαση σε νομούς όπου η ΝΔ δέχεται πιέσεις είτε από τα δεξιά της είτε από την αποχή.

Οι πρώτες αποστολές

Η αρχή έγινε από τη Δυτική Ελλάδα. Στην Αχαΐα βρέθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία περιόδευσαν ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης. Στην Ηλεία βρέθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με τη Σέβη Βολουδάκη. Παράλληλα, ο νέος γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε προσωπικά τον συντονισμό των κομματικών εξορμήσεων, στέλνοντας μήνυμα ότι η Πειραιώς περνά σε φάση πλήρους κινητοποίησης.

Στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη κομματική συγκέντρωση με επίκεντρο την περιφέρεια, ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η Δυτική Ελλάδα αποτελεί βαρόμετρο για την πορεία προς τις κάλπες.

Στη Μεσσηνία θα βρεθούν ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης και η Νίκη Κεραμέως, σε μια κίνηση με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Στη Λακωνία θα περιοδεύσει ο Μάκης Βορίδης με τον Κώστα Κατσαφάδο, στην Αργολίδα ο Θάνος Πλεύρης, στην Αρκαδία ο Κωστής Χατζηδάκης και στην Κορινθία ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Μετά την Πελοπόννησο σειρά θα πάρει η πολύπαθη Θεσσαλία και άλλες περιοχές, με τη συμμετοχή στις περιοδείες κορυφαίων υπουργών, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης, η Σοφία Ζαχαράκη.

Επόμενος σταθμός: Η Πελοπόννησος του Σαμαρά

Η επόμενη μεγάλη πολιτική μάχη θα δοθεί στην Πελοπόννησο. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια αποτελεί το παραδοσιακό πολιτικό προπύργιο του Αντώνη Σαμαρά και αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες για ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της ΝΔ.

Για τον λόγο αυτό κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και υπουργοί αναμένεται να πυκνώσουν τις επισκέψεις σε Μεσσηνία, Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία και Αργολίδα, επιχειρώντας να διατηρήσουν τον έλεγχο μιας περιοχής με υψηλό πολιτικό συμβολισμό για τη γαλάζια παράταξη. Τη Μεσσηνία όπως αναφέραμε ήδη - εκλογική Περιφέρεια του Αντώνη Σαμαρά - θα επισκεφθούν η Νίκη Κεραμέως και Κώστας Κυρανάκης, καθώς και ο Χρίστος Δήμας για θέματα υποδομών.

Βόρεια Ελλάδα: Το δεύτερο μέτωπο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξημένες διαρροές προς κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

Σέρρες, Πιερία, Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη βρίσκονται ψηλά στη λίστα των κυβερνητικών περιοδειών, με το Μαξίμου να επιδιώκει άμεση επαφή με παραγωγικούς φορείς, αγρότες και τοπικές κοινωνίες.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη θεωρείται κρίσιμη, καθώς συνδυάζει ισχυρή παραδοσιακή επιρροή της ΝΔ με έντονη κινητικότητα δεξιότερων πολιτικών σχηματισμών.

Η μάχη της Κρήτης

Δύσκολη αναμένεται η μάχη στην Κρήτη, που στις τελευταίες εκλογές βάφτηκε όλη μπλε. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει ανακτήσει έντονη δυναμική στο νησί. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας To The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης CRETA, η Ν.Δ. διατηρεί προβάδισμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ στους άλλους δύο νομούς προηγείται το ΠΑΣΟΚ.

Ενεργοποίηση παλιών «γαλάζιων στρατηγών»

Παράλληλα, η Πειραιώς επιχειρεί να διευρύνει το πολιτικό της ακροατήριο ενεργοποιώντας ιστορικά στελέχη της παράταξης.

Στο παρασκήνιο συζητείται η πιο ενεργή συμμετοχή στελεχών και κυρίως προσώπων που συνδέονται με διαφορετικές εσωκομματικές αναφορές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται κινήσεις προσέγγισης του καραμανλικού χώρου ώστε να αποφευχθούν εσωτερικές αναταράξεις ενόψει της εκλογικής μάχης.

Το σύνθημα: «Δεν λαχανιάζουμε»

Στο κυβερνητικό επιτελείο περιγράφουν την πορεία προς τις εκλογές ως μαραθώνιο και όχι ως αγώνα ταχύτητας.

Η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς υπουργούς, βουλευτές και κομματικό μηχανισμό είναι σαφής: συνεχής παρουσία στην κοινωνία, καθημερινή επαφή με τους πολίτες και ανάδειξη του κυβερνητικού έργου σε κάθε γωνιά της χώρας.

Με το σύνθημα «εμείς δεν λαχανιάζουμε», το Μαξίμου επιχειρεί να μετατρέψει τις περιοδείες σε εργαλείο πολιτικής αντεπίθεσης, με στόχο να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στην περιφέρεια και να φτάσει στις κάλπες του 2027 με τη γαλάζια βάση ξανά συσπειρωμένη.

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