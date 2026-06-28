Γεωργιάδης σε Τσίπρα: «Ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την οικονομία»

Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του μιλά για την πορεία της οικονομίας και την πρόοδό της από το 2019

Μίλτος Τσεκούρας

Γεωργιάδης σε Τσίπρα: «Ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την οικονομία»
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα για τη δημόσια αναγνώριση της υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά.
  • Η βελτίωση της οικονομίας αποδίδεται από τον Γεωργιάδη στη συγκεκριμένη κυβέρνηση και πρωθυπουργό που μείωσαν φόρους, αύξησαν επενδύσεις και εξόφλησαν χρέη.
  • Η Ελλάδα μέσα σε επτά χρόνια μετατράπηκε από παράδειγμα προς αποφυγή σε παράδειγμα προς μίμηση για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλα ελλείμματα.
  • Κατά την περίοδο αυτή μειώθηκε η ανεργία στο μισό, αυξήθηκε ο βασικός μισθός κατά 60%, και η χώρα αναβαθμίστηκε σε επενδυτική βαθμίδα.
  • Η κυβέρνηση ενίσχυσε την άμυνα, ανακαινίζει νοσοκομεία, προώθησε ενεργειακές συμφωνίες και δημιούργησε ισχυρές διεθνείς συμμαχίες.
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Τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας σχολίασε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε στη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι «από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει» και τον ευχαρίστησε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα».

Αναφερόμενος ευρύτερα στην πορεία των οικονομικών δεικτών, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως η καταγεγραμμένη πρόοδος δεν προέκυψε τυχαία ή από μόνη της. Αντίθετα, σημείωσε ότι η βελτίωση επετεύχθη «διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό». Παράλληλα, τόνισε ότι μέσα σε επτά χρόνια η χώρα μας πέτυχε μια σημαντική ανατροπή. Όπως εξήγησε, η κυρά Οικονομία, όπως χαρακτηριστικά την ονόμασε, «κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα».

Η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας αποτέλεσε απάντηση στα όσα υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στον σταθμό Alpha. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφέρει αυτολεξεί: «Από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρέωση της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών, χωρίς να φορολογηθούν ούτε στα μεσαία, ούτε στα χαμηλά, ούτε στα υψηλά εισοδήματα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Κάπου, τον Ιούλιο του 2019, με τα πουλάκια να τιτιβίζουν στα δέντρα, άνοιξε τα πανέμορφα ματάκια της η κυρα-Οικονομία μετά από ένα βαθύ ύπνο 10 χρόνων, και είπε μέσα της: "Αρκετά κοιμήθηκα ήρθε η ώρα τώρα να υπεραποδώσω".

Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν, ήταν να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και τις εισφορές και να προσελκύσει δισεκατομμύρια επενδύσεων στη χώρα.
Αλλά αυτό δεν έφτανε, της κυρα-Οικονομίας,

Άρχισε να ξεπληρώνει τα υπέρογκα χρέη της πιο γρήγορα απ' όσο ποτέ πίστευαν οι κακόπιστοι δανειστές μας.

Αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας στην Επενδυτική βαθμίδα, από την κατηγορία "σκουπίδια" που είχαν τα Ελληνικά ομόλογα. Αύξησε το βασικό μισθό κατά 60% μέσα σε 6 χρόνια.

Ξεκίνησε να εκτελεί πολλές εκατοντάδες έργων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ενίσχυσε την Άμυνα της χώρας στην κατηγορία "Αστακού". Ανακαινίζει εκατοντάδες νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας.

Διατηρεί μία επιδοματική πολιτική που σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετώπισε τις κρίσεις της Πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων με τα καύσιμα.

Έκανε συμφωνίες που θα καταστήσουν την Ελλάδα διαμετακομιστικό, ενεργειακό και επικοινωνιακό κόμβο και κόμβο δεδομένων για όλη τη ΝΑ Ευρώπη και Μ. Ανατολή.
Σύναψε συμφωνίες για την εξόρυξη αερίου από τα Νότια της Κρήτης και τη Δυτική Ελλάδα.

Μείωσε την Ανεργία στο μισό. Δημιούργησε ισχυρές συμμαχίες με ΗΠΑ, Γαλλία και Ισραήλ και η Ινδία ακολουθεί

Δημιούργησε μία από τις πιο αποτελεσματικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη

Μείωσε τη φοροδιαφυγή στο μισό και έφερε στα ταμεία 6-7 δισεκατομμύρια περισσότερα σε φόρους κάθε έτος, αν και είχε μειώσει τους συντελεστές.

Κατάφερε, μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελείμματα

και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά...

Αυτά έκανε που λέτε, καλά μου παιδιά, η κυρα-Οικονομία, και ήταν τόσο αποτελεσματική, που ο "Κυριάκος" καθόταν σε μία γωνία και την παρακολουθούσε έκπληκτος να υπεραποδίδει, και ο «Άχαστος» Ηγέτης @atsipras ένιωθε δυστυχής που δεν πρόλαβε να την δει να υπεραποδίδει, όσο ο ίδιος ήταν ΠΘ…

Μόνον που Αλέξη μου όλα αυτά δεν τα έκανε η Οικονομία από μόνη της, αλλά διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη Κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Και ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα».

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