Ο Κουρουμπλής θέλει ΕΛ.Α.Σ., ο Τσίπρας δεν ακούει
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
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Κακό μπελά έχουν βρει στην ΕΛ.Α.Σ. με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός, τηρεί δική του γραμμή πλεύσης.
Τι κάνει; Πολύ απλά αυτοπροσδιορίζεται ως στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. στις εμφανίσεις που κάνει. Έχει βέβαια το επιχείρημα ότι είχε δώσει το παρών στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο Θησείο, αλλά στην Αμαλίας τρέχουν και δεν φτάνουν.
Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος και πότε θα του πει την αλήθεια.
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