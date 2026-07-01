Κακλαμάνης: «Η απώλεια μιας αθώας ζωής από εγκληματικά χέρια αποτελεί πλήγμα για κοινωνία»

Snapshot Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης.

Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό που στόχευε συγγενικό της πρόσωπο και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κακλαμάνης τόνισε ότι η απώλεια αθώας ζωής από τρομοκρατική βία αποτελεί πλήγμα για την κοινωνία και τον πολιτισμό. Snapshot powered by AI

«Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης», χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τη Βάγια Νέστορα, η οποία κατέληξε έπειτα από εγκληματική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό κατά συγγενούς της και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

«Με ανείπωτη θλίψη και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία έπεσε θύμα μιας τυφλής και αποτρόπαιης τρομοκρατικής πράξης βίας. Η απώλεια μιας αθώας ζωής από εγκληματικά χέρια τρομοκρατών, αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας» τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Σήμερα, σημείωσε ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου «δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικείων της. Θέλω, ωστόσο, να διαβεβαιώσω ότι τέτοιες ειδεχθείς πράξεις, που επιχειρούν να σπείρουν τον τρόμο και να κλονίσουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Η Δημοκρατία μας, με αποφασιστικότητα και προσήλωση στο κράτος δικαίου, θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη. Και θα κερδίσει» βεβαίωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εξέφρασε τα ειλικρινή και θερμά του «συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης, σε αυτές τις ώρες της βαθιάς δοκιμασίας».