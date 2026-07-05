Μείον μία ακόμη έδρα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Καραμέρου

Snapshot Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε απώλεια μιας ακόμη έδρας για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης δεν αναμένεται να αποδεχτεί την έδρα, με αποτέλεσμα αυτή να περάσει στη Μυρτώ Κοροβέση.

Η Μυρτώ Κοροβέση αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί άμεσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, μειώνοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος σε 23 βουλευτές.

Η Κοροβέση έχει ήδη αναλάβει τη θέση της μοναδικής αντιπροέδρου των Δημοκρατών μετά την αποχώρηση Θεοδώρας Τζάκρη.

Η απώλεια εδρών αποτελεί μέρος της ευρύτερης ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό, ιδίως μετά τις εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ. Snapshot powered by AI

Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τη βουλευτική του έδρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και η δήλωσή του ότι συμπορεύεται πλέον με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες που φαίνεται πως οδηγούν την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σε μία ακόμη απώλεια έδρας.



Συγκεκριμένα, η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τη Βουλή συνεπάγεται την αντικατάστασή του από τον πρώτο επιλαχόντα που δεν είναι άλλος από τον πρώην υπ. Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη.



Ωστόσο όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός πως ο κ. Σπίρτζης, ο οποίος εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχει αποστασιωποιηθεί πλήρως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από την περίοδο της προεδρίας Κασσελάκη, δε θα δεχτεί την έδρα.



Επόμενος επιλαχών θα ήταν ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, ο οποίος όμως απεβίωσε πριν λίγες εβδομάδες και συνεπώς η έδρα του Γιώργου Καραμέρου περνά απευθείας στη Μυρτώ Κοροβέση.



Η κ. Κοροβέση ήταν μια από τις νεότερες υποψήφιες του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, διαγράφοντας όμως ιδιαίτερα θετική πορεία στις εκλογές. Οι εσωκομματικές εξελίξεις που ακολούθησαν την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία του κόμματος, την έφεραν στο «στρατόπεδο» του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος και εντός του ΣΥΡΙΖΑ της είχε εμπιστευτεί τον συντονισμό της «καινοτομίας» της δημιουργίας think tanks που θα λειτουργούσαν παράλληλα με τους αρμόδιους Τομείς του κόμματος.



Η αποπομπή του κ. Κασσελάκη από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησε τη Μυρτώ Κοροβέση στην απόφαση να τον ακολουθήσει στο νέο του εγχείρημα, το τότε Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ όταν το κόμμα μετονομάστηκε σε Δημοκράτες η κ. Κοροβέση έλαβε θέση αντιπροέδρου, από κοινού με τη Θεοδώρα Τζάκρη.



Σε αυτό το πλαίσιο είναι επόμενο, η Μυρτώ Κοροβέση, που αναμένεται να δεχτεί την έδρα, να ανεξαρτητοποιηθεί άμεσα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, οδηγώντας έτσι την ΚΟ να αριθμεί 23 βουλευτές.



Είναι πάντως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εντός λίγων ημερών, η Μυρτώ Κοροβέση αναλαμβάνει αφενός μοναδική αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, μετά την αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη, αλλά και βουλευτής.



Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει λίγη ακόμη από την κοινοβουλευτική του δύναμη. Η τελευταία τέτοια περίπτωση απώλειας έδρας έγινε όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, και η έδρα, την οποία έλαβε ο Θοδωρής Δρίτσας, πέρασε τελικά στην ΝΕΑΡ που τότε ακόμη διατηρούσε ακέραιη την Κοινοβουλευτική της Ομάδα.



Έκτοτε, και η ΝΕΑΡ έχει χάσει την επίσημη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, μετά την απόφαση 4 βουλευτών της να ανεξαρτητοποιηθούν λόγω εσωκομματικών διαφωνιών, γεγονός που συνολικά αποτυπώνει και την τεράστια ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό.

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