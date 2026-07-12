Νέες βολές Χατζηδάκη κατά Τσίπρα: «Σηκώνει το μπαϊράκι της εντιμότητας, αλλά οφείλει να απαντήσει»

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε με το ίδιο στυλ της παροχολογίας που γνωρίζαμε από παλιά» και «σηκώνει το μπαϊράκι της εντιμότητας», όμως, «οφείλει συγκεκριμένες απαντήσεις». Με αυτές τις αιχμές ο Κωστής Χατζηδάκης στρέφει τα πυρά του κατά του πρώην πρωθυπουργού, θέτοντας τέσσερα ερωτήματα για τις πολιτικές επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορώντας τον για επιστροφή σε «λογική παροχολογίας».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας «υποστηρίζει πως εκείνος είναι έντιμος και όλοι οι άλλοι ανέντιμοι», σημειώνοντας πως «τίθενται διάφορα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί», μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά θέτω ερωτήματα στα οποία ο κ. Τσίπρας, την ώρα που σηκώνει το «μπαϊράκι» της εντιμότητας, καλό είναι να δώσει απαντήσεις», επεσήμανε.

Όπως είπε, το πρώτο αφορά το 2019, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, «είχε προκηρύξει εκλογές και ξανάνοιξε τη Βουλή για να περάσει ένα νομοσχέδιο με παροχές ενόψει των εκλογών και τους ποινικούς κώδικες».

Αναφερόμενος στην αλλαγή της αντιμετώπισης του αδικήματος της δωροδοκίας, τόνισε πως «εμείς ρωτάμε γιατί, εκείνος όχι μόνο δικαιούται αλλά έχει και υποχρέωση να δώσει απάντηση».

Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε, αφορά την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Νίκο Παππά και την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, ενώ το τρίτο σχετίζεται με τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Τσίπρας αύξησε 30 φόρους στη διάρκεια της θητείας του και μείωσε μόνο έναν που ήταν ο φόρος στα καζίνο», ανέφερε.

Το τέταρτο ερώτημα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αφορά τη σημερινή πολιτική δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα. «Τώρα κάνει προεκλογική εκστρατεία, συγκεντρώσεις, διοργανώνει εκδηλώσεις. Δεν έχει πει από πού προέρχονται τα χρήματα για όλα αυτά», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι «με μια απλή διαίρεση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, προκύπτει ότι το κόστος αυτής της πρότασης είναι 2,5 δισ. ευρώ».

«Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το σκηνικό», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, «το 2019 και το 2023, όπου υπήρχαν πάλι παροχές. Ένα είναι βέβαιο: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τα λιγότερα, Αλλά έχει αποδειχθεί στην ιστορία του τόπου,ότι με τον λαϊκισμό και την παροχολογία, τα λιγότερα καμιά φορά σημαίνουν περισσότερα.

Ο κόσμος ξέρει ότι εμείς μπορεί να λέμε ενδεχομένως λιγότερο ευχάριστα πράγματα, αλλά αυτά που λέμε γίνονται. Έχουμε δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής, κινούμαστε με συγκεκριμένο τρόπο. Όταν ήμουν στο υπουργείο Εργασίας ξεπάγωσαν οι αυξήσεις στις συντάξεις.

Η προσωπική διαφορά καταργείται. Έχει καταργηθεί η μία από τις δύο εισφορές αλληλεγγύης. Έγινε παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας. Έχει δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ από πέρυσι, φέτος έχει γίνει 300 ευρώ και δίνεται σε περισσότερους. Οι συνταξιούχοι είναι στο μυαλό μας, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δημοσιονομικών Κανόνων. Με άξονες την περαιτέρω μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, διότι δεν χαρίζουμε την ευαισθησία στην αντιπολίτευση», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για την κυβερνητική παρέμβαση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή για μείωση των τιμών της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο, τόνισε ότι θα εφαρμοστεί στις αρχές της εβδομάδας, αφού επιλυθούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα, και θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Τέλος, για τις απόψεις που κυκλοφορούν και συσχετίζουν τις μειώσεις στα καύσιμα και τις εξελίξεις στις υποθέσεις της Marfin και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «είναι τρελά πράγματα αυτά.

Πραγματικά δεν βγάζεις άκρη. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δρα. Όσον αφορά στην τρομοκρατική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, είχε πει από την αρχή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι η αστυνομία πιστεύει ότι σύντομα θα καταλήξει. Προφανώς υπήρχαν κάποια στοιχεία, έγιναν παραπάνω έρευνες. Και πράγματι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αστυνομία κατέληξε.

Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Όσον αφορά τη Marfin, πράγματι τα 16 χρόνια που πέρασαν δεν είναι λίγα. Όλο αυτό το διάστημα γίνονταν έρευνες. Αυτή την ώρα νομίζω ότι, με την επιφύλαξη, βεβαίως, της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε Δημοκράτη, ότι υπάρχει μία απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μίας εγκύου».

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