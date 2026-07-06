Χατζηδάκης: Ο Σαμαράς θα κάνει μικρή ζημιά σε ΝΔ, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, αλλά μεγάλη στον εαυτό του

Αιχμές στον Αντώνη Σαμαρά με αιχμή τα σενάρια για τη δημιουργία νέου από τον πρώην πρωθυπουργό, άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία συνεχώς και αδιαλείπτως από 18 χρονών. Έχω δει σε αυτή τη χρονική διάρκεια να δημιουργούνται διάφορα κόμματα από διασπάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν πέτυχε. Διότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει με τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συμβεί και τώρα. Καλύτερα θα ήταν να είμαστε όλοι μαζί. Όχι για εμάς, αλλά για τον τόπο και την προοπτική του. Από εκεί και πέρα, η δική μου εντύπωση είναι, διαβάζοντας και τις μετρήσεις, ότι αν προχωρήσει τελικά ο κ. Σαμαράς θα κάνει μια μικρή ζημιά στον κ. Βελόπουλο, στην κα Λατινοπούλου και στη Νέα Δημοκρατία. Και θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά στη δική του πολιτική παρακαταθήκη» ανέφερε ο Κ. Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο MEGA.

«Εκείνο», τόνισε, «που πρέπει να είναι ο στόχος όλων αυτή την ώρα, που έχουμε από την μια πλευρά ένα κόμμα ευθύνης, ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής που είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη την αντιπολίτευση που σταθερά επενδύει στην τοξικότητα, στη δημαγωγία και το λαϊκισμό, είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Το κύριο είναι, σταθερά, να συνεχίσουμε να εμπνέουμε εμπιστοσύνη, όχι ως αλάθητοι, αλλά ως δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης».



«Το δίλημμα στις εκλογές», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «δεν θα είναι Μητσοτάκης ή χάος. Θα είναι, όπως είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή Κουτσούμπας. Και οι Έλληνες θα διαλέξουν. Υπήρξε μια μεγάλη εθνική επιτυχία στο επίπεδο της ανασύνταξης της οικονομίας, της μείωσης του χρέους, της τεράστιας μείωσης της ανεργίας, στο ότι από το 2023 και μετά οι νέοι που γυρίζουν από το εξωτερικό, είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Αυτό δεν έγινε αυτόματα. Αυτή λοιπόν την εθνική επιτυχία πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι στις εκλογές θα πάει καλά η Νέα Δημοκρατία, διότι με το σημερινό πολιτικό σκηνικό, είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσει προς τα εμπρός η πατρίδα μας».



Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα



«Οι Έλληνες, ευτυχώς, στις εκλογές του 2019 και του 2023 έμαθαν τα μαθήματα της περασμένης δεκαετίας, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας. Ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι καμιά φορά τα λιγότερα σημαίνουν περισσότερα. Εμείς δίνουμε όσα μπορούμε, εξαντλώντας τα περιθώρια. Υπάρχουν κόμματα στην αντιπολίτευση που σίγουρα δίνουν περισσότερα. Μια διαφορά υπάρχει. Εμείς, αυτά που θα πούμε θα γίνουν. Ενώ αυτά που θα πουν οι άλλοι δεν θα γίνουν».



Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη απόψε στο MEGA και πρόσθεσε:

«Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης. Το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα θα επιστρέψει πίσω. Θα είναι μια πολιτική υπεύθυνη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα πάμε στις εκλογές με σεμνότητα, σοβαρότητα και αυτοκριτική όπου χρειάζεται. Θα κάνουμε φυσικά τον απολογισμό μας όπως έχουμε υποχρέωση, γιατί όσα είπαμε, τα κάναμε. Και θα παρουσιάσουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και χτίζοντας πάνω στη βάση που όλοι οι Έλληνες μαζί δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια».



Αναφερόμενος στο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030, τόνισε: «Θα εμφανιστούμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία και την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Θα μιλήσουμε για την κοινωνία, την οικογένεια, το δημογραφικό, το στεγαστικό. Θα μιλήσουμε για την εθνική ασφάλεια και την προστασία από παλιές και νέες απειλές. Και φυσικά για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής και των θεσμών».





Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ: https://www.youtube.com/watch? v=FxAxxHjMmZQ