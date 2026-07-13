Ανδρουλάκης: Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη και ισχυρούς θεσμούς.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε κοστολογημένα μέτρα για τις συντάξεις, τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.

Ο Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την οικονομική ανάπτυξη της κυβέρνησης εφήμερη, βασιζόμενη σε ευρωπαϊκά κονδύλια και πώληση ακίνητης περιουσίας. Snapshot powered by AI

Την πεποίθηση ότι οι πολίτες στις εκλογές θα κρίνουν ποιοι είναι υπεύθυνοι και αξιόπιστοι και ποιοι τους κορόιδεψαν εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως στόχος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία με ισχυρούς θεσμούς, ανάπτυξη με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. «Θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο. Οι πολίτες θα μας πιστώσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και την αξιοπιστία μας. Κάποιοι είπαν πολλά κι έκαναν λίγα. Ζητάμε την εμπιστοσύνη τους», τόνισε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε κοστολογημένα μέτρα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ενώ το ΠΑΣΟΚ το κάνει καθώς οι προτάσεις για τις κύριες συντάξεις, τη 13η και το ΕΚΑΣ μπορούν δημοσιονομικά να εφαρμοστούν και τώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι εφήμερη γιατί είτε βασίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια είτε στο ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας και το real estate.