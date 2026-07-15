Μητσοτάκης από την Εύβοια: Εκλογές την άνοιξη 2027 - Σας θέλω ετοιμοπόλεμους, στις επάλξεις
Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, δήλωσε από τη Βόρεια Εύβοια το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης - στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα», είπε ο πρωθυπουργός από το ΚΜ από Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Β. Εύβοια ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία - η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Φράγμα της Θέρμης
11:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο
10:31 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μάρω Κοντού: Η πορεία της στη Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
09:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ