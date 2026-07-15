Μητσοτάκης από την Εύβοια: Εκλογές την άνοιξη 2027 - Σας θέλω ετοιμοπόλεμους, στις επάλξεις

Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, δήλωσε από τη Βόρεια Εύβοια το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης - στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα», είπε ο πρωθυπουργός από το ΚΜ από Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Β. Εύβοια ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία - η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

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