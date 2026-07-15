Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 16χρονος που είχε ξυλοκοπήσει 14χρονο στην Τούμπα

Snapshot Ταυτοποιήθηκε 16χρονος γεωργιανής καταγωγής για επίθεση σε 14χρονο στην Τούμπα τον Μάιο του 2026.

Το περιστατικό ξεκίνησε με επίθεση 15χρονου σε 13χρονο και εξελίχθηκε σε επίθεση κατά 14χρονου από τον 16χρονο.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο 15χρονος που επιτέθηκε αρχικά συνελήφθη από την αστυνομία.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή στο επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός 16χρονου, γεωργιανής καταγωγής, που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος 14χρονου τον περασμένο Μάιο στην περιοχή της Τούμπας, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου 2026 και ξεκίνησε όταν ένας 15χρονος επιτέθηκε και χτύπησε έναν 13χρονο. Στη συνέχεια στην ένταση ενεπλάκησαν και άλλοι ανήλικοι, με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να δεχθεί επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη από τον 16χρονο, ο οποίος τότε αναζητούνταν από τις Αρχές.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύτηκε, ενώ ο 15χρονος που είχε επιτεθεί αρχικά στον 13χρονο συνελήφθη από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Έπειτα από την εξέλιξη της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν πλέον στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 16χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται η σχετική δικογραφία για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο.