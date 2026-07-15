Αγγλία – Αργεντινή: Στο κυνήγι της ιστορίας και της δόξας στο… last dance - Η ώρα και το κανάλι

Μια «μάχη» που ξεχωρίζει. Μια κόντρα που μνημονεύεται. Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Ευρώπη εναντίον λατινικής Αμερικής. Ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στην Ατλάντα των ΗΠΑ, με σέντρα στις 22:00 ώρα Ελλάδος (ΕΡΤ1).

Πέρα από την κόντρα των δύο ομάδων, των δύο χωρών σε αυτές τις στιγμές, το κίνητρο είναι τεράστιο για τον καθένα ξεχωριστά. Για διαφορετικούς λόγους…

Οι Άγγλοι είναι η υπερδύναμη, χωρίς στέμμα. 60 ολόκληρα χρόνια έχουν να γευτούν χαρά. Ένα τρόπαιο σε επίπεδα Παγκοσμίου Κυπέλλου ή έστω Euro, χωρίς να τα καταφέρουν. Τα «τρία λιοντάρια» δεν αγωνίζονται απλά σε ένα ντέρμπι. Παίζουν για μια πρόκριση που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην ιστορία.

Θα είναι αυτή η γενιά που θα… σπάσει την κατάρα; Θα είναι αυτή που θα το «πάνε στο σπίτι» όπως λέει και το διάσημο τραγούδι; Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, τη «δίψα» και τη θέληση που υπάρχει στο «στρατόπεδο» των Άγγλων.

Από την άλλη, η Αργεντινή μοιάζει… χορτασμένη. Με το Μουντιάλ του 2022 και τα δύο σερί Κόπα Αμέρικα, έχει σαρώσει τους τίτλους τα τελευταία χρόνια. Αυτός, όμως, είναι ξεχωριστός. Τον τραγουδούν και στις εξέδρες. «Το τελευταίο του Μέσι».

Το σύνολο της ομάδας της Αργεντινής, θέλει τον θρίαμβο πρωτίστως για τον Λιονέλ. Τον άνθρωπο που επανέφερε τα ποδοσφαιρικά χαμόγελα στην «αλμπισελέστε». Τον μόνο που σήκωσε το βλέμμα και δεν… θαμπώθηκε απ’ τη λάμψη του Ντιέγκο Μαραντόνα στον ουρανό των αστέρων.

Αυτό είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον άνθρωπο των 31 συμμετοχών, των περισσότερων λεπτών συμμετοχής από κάθε άλλο παίκτη, με έξι Παγκόσμια Κύπελλα, περισσότερα ματς ως αρχηγός, των 21 γκολ, των 10 ασίστ. Αυτός ο «μύθος», ίσως απόψε δίνει το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του σε Μουντιάλ. Με τους συμπαίκτες του να μην θέλουν να το επιτρέψουν, καθώς επιθυμούν όσο τίποτα άλλο το last dance να «γραφτεί» με το τρόπαιο στα χέρια.

Τα υπόλοιπα στο χορτάρι. Σε ένα ματς που δεδομένα θα είναι γεμάτο ποδοσφαιρική ένταση, σασπένς και αγωνία.