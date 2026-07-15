Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Βίντεο

Πολυπληθές κλιμάκιο είχε φτάσει στο νησί από την Πέμπτη όπου το είχε μάλιστα απομακρύνει από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στο λιμάνι της Ζακύνθου μπήκε λίγο πριν τις 2 ξημερώματα Τετάρτης 15 Ιουλίου το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την περασμένη Πέμπτη 8 Ιουλίου και αποχώρησε από το νησί 6 μέρες μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το Imerazante.gr πολυπληθές κλιμάκιο είχε φτάσει στο νησί από την Πέμπτη όπου το είχε μάλιστα απομακρύνει από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια μέρα σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες.

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Αναγκαστική προσγείωση F-16 Viper στη Ζάκυνθο: Η επιλογή του πιλότου να μην εγκαταλείψει

Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο το Newsbomb, ο πιλότος του F-16 Viper δεν σώθηκε χάρη στην εμπειρία του. Η πολυετής εκπαίδευση του χειριστή του F-16 Viper που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έσωσε τον ίδιο τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, διοικητή της 335 Μοίρας «Τίγρης», ένα πανάκριβο μαχητικό -για την ακρίβεια ένα από τα 54 πιο σύγχρονα και μόλις εκσυγχρονισμένα πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας- και έγραψε ακόμη μια ένδοξη σελίδα στην παλαιότερη μοίρα της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι την επομένη του πρωτοφανούς περιστατικού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αντισμήναρχο Χατζόπουλο και τον συνεχάρη προσωπικά «για την ψυχραιμία, τις ικανότητες και την άρτια εκπαίδευσή του, χάρη στις οποίες προσγείωσε με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης την Πέμπτη 9 Ιουλίου».

Αυτό που σε κάποιον μη μυημένο με τα αεροπορικά πράγματα μπορεί να φαίνεται σαν αποτυχία, στην πραγματικότητα ήταν ένα πρωτοφανές success story και μια μεγάλη τονωτική ένεση για τους ιπτάμενους, τους τεχνικούς, και όλο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.

Η πρώτη έκτακτη είδηση το μεσημέρι της Πέμπτης έκανε λόγο απλώς για αναγκαστική προσγείωση ενός μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Λίγη ώρα μετά, αφού το emergency landing έγινε σε ένα πολιτικό αεροδρόμιο, που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει συνεχείς απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών που μεταφέρουν ταξιδιώτες, το Newsbomb αποκάλυψε το πρώτο βίντεο που έδειχνε το F-16 να παίρνει φωτιά και να φλέγεται αμέσως μετά την προσγείωσή του στον διάδρομο του αερολιμένα.

Μια προσγείωση που έγινε υποδειγματικά, παρά το γεγονός ότι οι τροχοί δεν κατέβηκαν και το F-16 έπιασε στον διάδρομο με την κοιλιά. Ελάχιστα δευτερόλεπτα απ' την στιγμή που το μαχητικό είχε σταματήσει στο έδαφος και ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος είχε βγει από το cockpit και απομακρυνόταν περπατώντας, το F-16 τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά που φαίνεται στο βίντεο πήγε να μεταδοθεί σαν πύρινη μπάλα με κίνδυνο να προκληθούν εκρήξεις που θα κατέστρεφαν ολοσχερώς το μαχητικό και θα προκαλούσε σοβαρές βλάβες στον διάδρομο του αεροδρομίου Ζακύνθου. Ηταν όμως ακαριαία και καίρια η επέμβαση των μελών του πυροσβεστικού οχήματος στο αεροδρόμιο που αμέσως κατέσβησε τη φωτιά σταματώντας το ενδεχόμενο πλήρους καταστροφής ενός πανάκριβου μαχητικού αεροσκάφους.

Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του βίντεο με τις δραματικές στιγμές -για εμάς τους αδαείς- έγινε γνωστό ότι δεν επρόκειτο για ένα οποιοδήποτε F-16 αλλά για ένα προσφάτως εκσυγχρονισμένο στη διαμόρφωση Viper, την πιο σύγχρονη εκδοχή του μαχητικού που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του οπλοστασίου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ακόμη κι αν η διερεύνηση του ατυχήματος είχε ολοκληρωθεί, το απόρρητο δεν θα επέτρεπε τη δημοσιοποίηση του πορίσματος. Το τι συνέβη είναι ένα μυστήριο. Αυτό που είναι όμως αδύνατο να αποκρυβεί είναι οι χειρισμοί που έκανε ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας που βρισκόταν στο πιλοτήριο του F-16 Viper.

Αντιμετώπισε πλήρη απώλεια ισχύος, κράτηση κινητήρα, master caution ή κάποια άλλη βλάβη που επί της ουσίας έθεσε εκτός παραμέτρων πτήσης το F-16; Αυτό επί του παρόντος είναι άγνωστο.

Ο μοίραρχος της 335 με το κωδικό όνομα «Τίγρης», της παλαιότερης πολεμικής μας μοίρας, μόλις ενημέρωσε για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το μαχητικό του, έλαβε εντολή από το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος.

Και αυτό είναι περίπου βέβαιο. Ο διοικητής της 335 Μοίρας όμως, που αντιμετώπιζε τόσο σοβαρό πρόβλημα που δεν του επέτρεπε καν να οδηγήσει το F-16 Viper πίσω στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο -μόλις 1 ή δύο λεπτά πτήσης από την περιοχή που βρισκόταν όταν παρουσιάστηκε η τεχνική βλάβη- επέλεξε να κατευθύνει το αεροσκάφος του στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου και να επιχειρήσει να το προσγειώσει.

Το βίντεο από την προσέγγιση και το touch down στον διάδρομο δείχνει ότι ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος λειτούργησε υποδειγματικά. Το F-16 χαμηλώνει απαλά -σαν να κάνει αιώρηση- χαμηλώνει σταδιακά και ακουμπά στον διάδρομο χωρίς να έχουν κατέβει οι τροχοί! Προηγουμένως είχε απορρίψει τα περισσότερα από τα καύσιμα κηροζίνης ώστε οι δεξαμενές του Viper να είναι κατά το δυνατόν άδειες και να αποτραπεί η ανάφλεξη λόγω της τριβής.

«Αστοχία υλικού μπορεί να υπάρξει παντού» εξηγεί στο Newsbomb πρόσωπο που γνωρίζει τα πρώτα στοιχεία από την διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος αλλά αρνείται να αποκαλύψει το παραμικρό. «Ο μοίραρχος επέμενε να το προσγειώσει» λέει άλλο πρόσωπο που επίσης δεν εκστομίζει το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανασύνθεση όσων συνέβησαν μετά την εμφάνιση της βλάβης.

Το μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper είναι βέβαιον ότι θα επιχειρηθεί να επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν και γι' αυτό θα δώσουν τους καλύτερους εαυτούς τους οι τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας σε συνδυασμό με τους υπεύθυνους της κατασκευάστριας αμερικανικής εταιρείας Lockheed Martin.

Η άρτια εκπαίδευση και οι χιλιάδες ώρες πτήσης του αντισμηνάρχου Χατζόπουλου, ενός εκ των κορυφαίων από την ελίτ των Top Gun πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι που χειρίζονται πολεμικές μηχάνες αξίας περί τα 100 εκατ. Ευρώ η κάθε μια έχουν και το φρόνημα και την ψυχραιμία να αδιαφορήσουν για την προσωπική τους ασφάλεια, αρκεί να εκπέμψουν το μήνυμα ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι ισχυρή και αποτελεσματική και να εκπαιδεύσουν με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό στις πολεμικές μοίρες στο δόγμα «αίεν υψικρατείν».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι χειρισμοί ενός Έλληνα πιλότου έσωσαν ένα πανάκριβο μαχητικό αεροσκάφος που οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν χρυσοπληρώσει μέσα από την φορολογία τους. Και κατά ένα μόνο μέρος αποδεικνύει γιατί οι Έλληνες έχουν στον υψηλότερο βαθμό της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς.

Θύμισε η παράτολμη ενέργεια του «ανυπάκοου» διοικητή της 335 Μοίρας να προσγειώσει το μαχητικό F-16 Viper -πιθανώς με μια γενικευμένη βλάβη απώλειας ισχύος που δεν επέτρεπε καν τη χρήση του συστήματος πέδησης- ένα άλλο περιστατικό που έγινε το 1991 στην Τανάγρα, όταν ο τότε χειριστής ενός Μιράζ 2000 που αντιμετώπισε ξαφνική απώλεια ισχύος, προσπάθησε και κατάφερε το σχεδόν αδύνατο, να προσγειώσει το γαλλικό μαχητικό στις γραμμές του τραίνου, διασώζοντας το πολεμικό αεροσκάφος που έπειτα από λίγους μήνες επανήλθε σε πτήσιμη κατάσταση.

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