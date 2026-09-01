Θλίψη για τον θάνατο της Βάσως Φιλιππάτου - Το αντίο Μαρινάκη και Γεωργιάδη

Οι αναρτήσεις του Παύλου Μαρινάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη για τον χαμό της Βάσως Φιλιππάτου που επί χρόνια διετέλεσε στέλεχος της ΝΔ 

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Θλίψη για τον θάνατο της Βάσως Φιλιππάτου - Το αντίο Μαρινάκη και Γεωργιάδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια της Βάσως Φιλιππάτου, εκφράζει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βάσω Φιλιππάτου ήταν επί χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είχε διατελέσει πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδέλφειας.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης στην ανάρτησή του, «η Βάσω Φιλιππάτου ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονταν τίτλους για να ξεχωρίζουν. Μια ανιδιοτελής αγωνίστρια της Νέας Δημοκρατίας, που έδωσε όλο της το είναι στην παράταξη, χωρίς ποτέ να περιμένει το παραμικρό αντάλλαγμα. Παράλληλα, αφιέρωσε τη ζωή της στον χώρο της Υγείας, υπηρετώντας τον με την ίδια συνέπεια και προσφορά».

Σε μία προσωπική αναφορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει: «Θυμάμαι, όταν ήμουν Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να έρχεται στο γραφείο μου και να μου λέει, με τον δικό της απλό και αυθεντικό τρόπο, πως ήταν εκεί για να σταθεί στο πλευρό μας σε όλα.

Όταν τελείωσε εκείνη η συνάντηση, είχα πει πως, αν κάποιος αναρωτιέται τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία, η απάντηση είναι οι άνθρωποί της. Άνθρωποι σαν τη Βάσω».

Ο κ. Μαρινάκης εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Βάσως Φιλιππάτου και τονίζει ότι «η είδηση της απώλειάς της σήμερα τα ξημερώματα μας συγκλόνισε και μας γέμισε θλίψη.

Κρατώ την εικόνα της, την αγάπη της για την παράταξη και, πάνω απ’ όλα, την ανιδιοτέλειά της».

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Βάσω. Σε ευχαριστούμε για όλα.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους», καταλήγει η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Με ανάρτησή του στο X αποχαιρέτησε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τη Βάσω Φιλιππάτου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2012, μετά την αποχώρησή του από τον ΛΑΟΣ και την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία.

Η Βάσω Φιλιππάτου ήταν από τα πρόσωπα που τον υποδέχθηκαν στο κόμμα και τον στήριξαν στην πολιτική του πορεία, ενώ είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο το γεγονός ότι ήταν η πρώτη που υπέγραψε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.Ήταν επί χρόνια ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο παρελθόν διετέλσε και πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδέλφειας.

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