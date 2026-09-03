Ηράκλειο: Ο πράσινος ήλιος του ΠΑΣΟΚ «φώτισε» τον νυχτερινό ουρανό με drones

Snapshot Στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακό drone show για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Το σόου περιλάμβανε τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ και τρεις φράσεις από την ιδρυτική διακήρυξη: «Εθνική Ανεξαρτησία», «Λαϊκή Κυριαρχία», «Κοινωνική Απελευθέρωση».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους drones να σχηματίζουν τη λέξη «ΠΑΣΟΚ» στον νυχτερινό ουρανό.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, που έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου.

Η πλατεία Ελευθερίας ήταν κατάμεστη από κόσμο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερα φαντασμαγορικό φινάλε επιφύλασσαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο για την επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, δεκάδες drones πέταξαν πάνω από την πλατεία Ελευθερίας, δημιουργώντας φωτεινούς σχηματισμούς στον νυχτερινό ουρανό.

Το drone show αποτέλεσε το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, μεταφέροντας στον ουρανό τα πολιτικά και ιστορικά μηνύματα που συνδέονται με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Ο χαρακτηριστικός πράσινος ήλιος, το διαχρονικό σύμβολο του κόμματος, ήταν από τα πρώτα σχέδια που σχηματίστηκαν στον ουρανό του Ηρακλείου.

Στη συνέχεια, οι φωτεινοί σχηματισμοί έδωσαν τη θέση τους σε τρεις χαρακτηριστικές φράσεις από την ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος:

«Εθνική Ανεξαρτησία»

«Λαϊκή Κυριαρχία»

«Κοινωνική Απελευθέρωση»

Το εντυπωσιακό σόου ολοκληρώθηκε με τα drones να σχηματίζουν τη λέξη «ΠΑΣΟΚ», κλείνοντας με έναν συμβολικό τρόπο τη βραδιά στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη πλατεία Ελευθερίας, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε από την Κρήτη το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου.

Διαβάστε επίσης