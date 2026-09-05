ΔΕΘ 2026: Εγκαινιάστηκαν τα περίπτερα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και της Πυροσβεστικής

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, παρέστη, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, σήμερα Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια των περιπτέρων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Υφυπουργός μετέφερε τον χαιρετισμό του κ. Τουρνά, ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων και της ανάγκης διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας επικρατούν συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης, o Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Άννα Ευθυμίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρος Καμπούρης, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος ΛΣ Χρήστος Κοντορουχάς, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Παππάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδας Αντιστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Μπαθρέλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Υποστράτηγος ΠΣ Αριστείδης Κατιρτζίδης, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυγερινός, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, Πρόεδροι και μέλη Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Στα εγκαίνια του Περιπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι η παρουσία του Υπουργείου στην 90η ΔΕΘ αναδεικνύει το σύνολο της αποστολής και του έργου του στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, από την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, έως την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση των συνεπειών τους.

Μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου παρουσιάζεται η διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση της πρόληψης, την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας και την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και νέων τεχνολογιών, με στόχο την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος της Κρατικής Αρωγής και η προσπάθεια για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, από την πρώτη στιγμή της καταστροφής έως την αποκατάσταση και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η παρουσία του Υπουργείου στην 90η ΔΕΘ αποτυπώνει, με αυτόν τον τρόπο, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της Πολιτικής Προστασίας: από την πρόληψη και την προετοιμασία, στην επιχειρησιακή αντιμετώπιση και στη συνέχεια, στην αποκατάσταση και τη στήριξη των πολιτών.

Λίγο νωρίτερα στα εγκαίνια του περιπτέρου του Πυροσβεστικού σώματος ο Υφυπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι, το Περίπτερο του Πυροσβεστικό Σώματος, παρουσιάζει στους επισκέπτες το έργο και την αποστολή του, τα σύγχρονα μέσα και τον εξοπλισμό του, καθώς και τις νέες τεχνολογίες που, ως βασικός επιχειρησιακός πυλώνας της Πολιτικής Προστασίας, ενισχύουν την πρόληψη και την επιχειρησιακή αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Τόνισε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιχειρώντας σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.