Πρώτη πράσινη εμφάνιση για Αποστολάκη - Αυλωνίτη

Μόνο τυχαία δεν πέρασε η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές έδωσαν το «παρών» σε μια από τις κεντρικότερες πολιτικές εμφανίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με την παρουσία τους να ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πληροφορίες που τους θέλουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις επόμενες εκλογές.Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, σε δηλώσεις του, επί της ουσίας επιβεβαίωσε ότι εδώ και καιρό βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ.

Μίλησε για το κόμμα ακόμη και σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, δήλωσε ότι πιστεύει πολύ σε αυτό, απέφυγε όμως να κάνει ο ίδιος την επίσημη ανακοίνωση, παραπέμποντας για τις τυπικές διαδικασίες στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αντίθετα, στον χώρο δεν εθεάθησαν ούτε η Νίνα Κασιμάτη ούτε η Θεοδώρα Τζάκρη, τα ονόματα των οποίων επίσης έχουν ακουστεί έντονα το τελευταίο διάστημα.

Τουλάχιστον στην περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, πάντως, όλα δείχνουν ότι η επάνοδός της στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

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