Γεραπετρίτης: «Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από ποτέ»  

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πιο δυνατή από ποτέ και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με μεγάλες δυνάμεις και διεθνείς εταίρους.

Υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο, από την Αστόρια μέχρι την Αυστραλία, ως κρίσιμο στοιχείο για την υποστήριξη της πατρίδας.

Επισήμανε την ευθύνη να διαφυλάσσεται η ιστορία και να χτίζεται ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές, με έμφαση στην εθνική κληρονομιά της 28ης Οκτωβρίου.

Αναφέρθηκε στις επιτυχίες της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική, όπως η προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και την επερχόμενη προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισε τη σημασία της συμφωνίας για τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης και τη συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας, Πολιτείας και Ορθοδοξίας. Snapshot powered by AI

«Η Ελλάδα ήταν η χώρα που έλεγε τα μεγάλα "όχι". Ποτέ δεν θα δειλιάσουμε να πούμε ένα μεγάλο "όχι" αν χρειαστεί να υποστηρίξουμε την πατρίδα μας. Και το "όχι" αυτό δεν θα ακουστεί από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη. Θα ακουστεί από την Αστόρια, θα ακουστεί από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από παντού», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απευθύνοντας χθες, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, χαιρετισμό στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Αυτό το μήνυμα ήθελα να σας μεταφέρω: Την ευγνωμοσύνη της πατρίδας για σας» σημείωσε με νόημα, προσθέτοντας ότι «η πραγματική Ελλάδα είναι σήμερα στην Αστόρια, είναι στη Νέα Ιερσέη, είναι στη Φλώριδα, εκεί όπου βρίσκεται ο Οικουμενικός Ελληνισμός, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πατρίδας μας».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ευθυνη της Μητρόπολης είναι «να κρατάμε τη γέφυρα με τους Έλληνες του κόσμου, να κρατάμε τους δεσμούς αυτούς που ενώνουν την Ορθοδοξία με την πατρίδα, το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον». Χαρακτήρισε μεγάλη τιμή για τον ίδιο τη συμμετοχή του σε αυτήν την εκδήλωση και επεσήμανε: «Βλέπω στα δικά σας σήμερα τα πρόσωπα τους δικούς μου συγγενείς, φίλους, τους προγόνους μου, οι οποίοι ήρθαν, πρόκοψαν, έζησαν, μεγάλωσαν και είχαν πάντοτε στην καρδιά τους την Ελλάδα». Επίσης, συνεχάρη τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Χρήστο Βουρνά, και το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι το πολύτιμο πετράδι για την Ελλάδα είναι η ενότητα των ανθρώπων της.

«Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από ποτέ», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης και σημείωσε ότι «έχουμε ευθύνη να μεγαλώνουμε την πατρίδα, να σεβόμαστε την ιστορία, να προσπαθούμε κάθε φορά να χτίζουμε για τις επόμενες γενιές». «Για εμάς η 28η Οκτωβρίου είναι μια μεγάλη ευθύνη και μια βαριά κληρονομιά».

Τόνισε, δε, ότι «όσοι θέλουν να σκέπτονται μεμψίμοιρα ή μικρόψυχα μια Ελλάδα μικρή και αδύναμη, θα τους λυπήσω πολύ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μεγάλη. Και αυτό ας το θυμούνται όσοι μας επιβουλεύονται, γιατί δεν θα βρουν ποτέ εύκολο δρόμο για την Ελλάδα».

Υπενθύμισε ότι η χώρα μας προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ότι σε οκτώ μήνες θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα μπορεί να καθορίζει την ευρωπαϊκή ατζέντα, να περνάει τις προτεραιότητες και τις πολιτικές της.

«Η Ελλάδα έχει σήμερα αναπτύξει δεσμούς, οι οποίοι είναι ακατάλυτοι και ισχυροί, με όλες τις μεγάλες δυνάμεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τις χώρες του Κόλπου, με όλη την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας» επεσήμανε κάνοντας ειδική αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, από την Πνύκα, στη σκιά της Ακρόπολης, είχε την ευκαιρία να αποδώσει τα εύσημα στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα, η οποία μπορεί σήμερα με υπερηφάνεια να λέει ότι έχει έναν δικό της Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, έναν μεγάλο θαλάσσιο χάρτη, ότι έχει μεγάλα πάρκα θαλάσσια, ότι έχει αμερικανικούς κολοσσούς οι οποίοι έρχονται για έρευνες και εξορύξεις στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μπορεί να λέει με υπερηφάνεια ότι ενώνει την κοινωνία, την πολιτική, αλλά και την Ορθοδοξία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε, δε, στην ιστορική εξέλιξη της συμφωνίας μεταξύ του αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η οποία, όπως υπογράμμισε, εξασφαλίζει, στο διηνεκές, για πάντα, τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Ιεράς Μονής, εξασφαλίζει τη δυνατότητα οι μοναχοί να μπορούν να έχουν μακρές άδειες παραμονής, να παραμένει αναλλοίωτος ο χαρακτήρας. «Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Πολιτεία, οι Έλληνες παντού, ενωμένοι, κάνουν θαύματα. Αυτή είναι η δική μας ιστορία», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Τι είναι, άραγε, εκείνο το οποίο ενώνει την Ελλάδα της αρχαιότητας με την Ελλάδα του σήμερα;» αναρωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι «αυτό που τους ενώνει είναι μια ηρωική συνέχεια, ένα νήμα που δένει τα μεγάλα "όχι"». «Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω οι Έλληνες. Χρόνια πολλά, Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.