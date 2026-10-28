Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Κατάθεση στεφάνων από την πολιτική ηγεσία - Βίντεο
Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας κατάθεσαν στεφάνια στην μνήμη των πεσόντων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
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- Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας κατέθεσαν στεφάνια στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
- Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ήταν από τους πρώτους που κατέθεσαν στεφάνι.
- Στεφάνια κατέθεσαν επίσης η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Βίντεο: Χάρης Γκίκας
Στεφάνια στην μνήμη των πεσόντων κατέθεσαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ήταν από τους πρώτους που κατέθεσαν στεφάνι. Ακολουθούσαν η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
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