Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Κατάθεση στεφάνων από την πολιτική ηγεσία - Βίντεο

Snapshot Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας κατέθεσαν στεφάνια στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ήταν από τους πρώτους που κατέθεσαν στεφάνι.

Στεφάνια κατέθεσαν επίσης η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Snapshot powered by AI

Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Στεφάνια στην μνήμη των πεσόντων κατέθεσαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ήταν από τους πρώτους που κατέθεσαν στεφάνι. Ακολουθούσαν η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.