Συνάντηση Τσίπρα – Ερντογάν: Η «γκάφα» του αγχωμένου και άτολμου Έλληνα πρωθυπουργού

Με το στρες ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του εμφανίστηκε στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Η στάση του σώματός του φανέρωσε την ηττοπάθεια που τον είχε καταβάλλει, πριν καλα καλά δει τον «σουλτάνο».

Όταν τελικά έφτασε στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας και αντίκρισε τον Ερντογάν, ήταν σαν να του κόπηκαν τα πόδια.

«Nice to meet you», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή «Χαίρομαι που σε γνωρίζω» είπε ο πρωθυπουργός ενώ έχει γνωριστεί πολύ παλιότερα με τον «σουλτάνο». Πιθανότατα, λόγω… βιασύνης ο κ. Τσίπρας δεν σκέφτηκε να πει «nice to see you» δηλαδή «χαίρομαι που σε βλέπω» και υπέπεσε στην πρώτη «γκάφα», φανερώνοντας πόσο αγχωμένος ήταν.

Ταυτόχρονα ο Ερντογάν επιφύλασσε και… ένα δώρο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, καθώς νότια από την Ρόδο, νοτιοδυτικά από το Καστελόριζο και δυτικά της Κύπρου, η Τουρκία αποφάσισε την ημέρα της επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Άγκυρα, να εκδώσει νέα navtex εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για ναυτικά γυμνάσια με χρήση πυρών.

Σύμφωνα με τη ναυτική οδηγία υπ αριθμόν 0217/19 που εξέδωσε ο σταθμός της Antalya, τουρκικές μονάδες επιφανείας πρόκειται να εκτελέσουν πυρά σε τρεις ημέρες από σήμερα. Η ναυτική οδηγία εκδόθηκε το πρωί στις 10:16, πριν ακόμη η ελληνική αποστολή απογειωθεί με το αεροσκάφος της Ελληνικής Δημοκρατίας με προορισμό της Άγκυρα. Πρόκειται για μια περιοχή που πολλές φορές κατά το παρελθόν, έχει θελήσει να χρησιμοποιήσει η Τουρκία ως «πεδίο βολής» για πλοία επιφανείας, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

