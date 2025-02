Θέατρο Παλλάς: Για πρώτη φορά ζωντανά το ιταλικό κουαρτέτο κιθαριστών 40 Fingers

Θεωρούμενοι από τους κριτικούς και το κοινό ως το νέο παγκόσμιο crossover φαινόμενο, οι 40 Fingers είναι ένα εξαιρετικό κουαρτέτο κιθαριστών που έχουν κατακτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο με εκατομμύρια προβολές. Οι δεξιοτεχνικές ερμηνείες και οι διασκευές τους σε γνωστά ροκ και ποπ τραγούδια, μουσική από ταινίες και soundtracks τηλεοπτικών σειρών, έχουν λάβει επίσημη αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένων των Queen, που χειροκρότησαν την εκδοχή τους στο «Bohemian Rhapsody».

Οι δεξιοτέχνες της κιθάρας που αποτελούν το Ιταλικό κουαρτέτο, έρχονται για την πρώτη συναυλία τους στην Ελλάδα, στις 21 Φεβρουαρίου 2025 στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Οι 40 Fingers έχουν αναγνωριστεί από πολλές διεθνείς μουσικές προσωπικότητες, οι οποίες τους κάλεσαν για συνεργασίες. Από τον Andrea Bocelli μέχρι την Αμερικανίδα Tori Kelly και τον Andy Summers, ενώ με το συγκρότημα The Police δημιούργησαν μια νέα διασκευή του διάσημου Bring on the Night. Οι ερμηνείες τους στο YouTube ξεπερνούν τις 100 εκατομμύρια προβολές, ενώ οι Queen δημοσίευσαν επίσημα την εκδοχή τους στο «Bohemian Rhapsody» στον ιστότοπό τους.

Δείτε τη διασκευή τους στο "Bring on the night" των Police:

Δείτε τη συναυλία τους "Guitar Rhapsody":