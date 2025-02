Οι Black Sabbath ξανά μαζί για μια τελευταία φορά

Υπό τον γενικό τίτλο «Back to the beginning» οι Black Sabbath επιστρέφουν στη σκηνή για μια τελευταία εμφάνιση εκεί που ξεκίνησαν όλα, στη γενέτειρά τους, το Μπέρμιγχαμ. Η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στο γήπεδο της Aston Villa, Villa Park και το συγκρότημα θα εμφανισθεί με την κλασική του σύνθεση, τους Οζι Οζμπορν, Τόνι Αϊόμι, Γκίζερ Μπάτλερ και Μπιλ Γουόρντ. Μαζί τους θα εμφανισθούν μια σειρά από μεγάλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Metallica, Slayer, Anthrax, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Μπίλι Κόργκαν, Mastodon, Slash, Τομ Μορέλο κ.α. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση των Black Sabbath με αυτή τη σύνθεση τα τελευταία 20 χρόνια.

Την ανακοίνωση έκανε ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι με την σύζυγο του Όζι, Σάρον Οζμπορν. «Είναι η σειρά μου να γυρίσω εκεί που ξεκίνησαν όλα, η σειρά μου να δώσω κάτι πίσω στο μέρος που γεννήθηκα. Νιώθω ευλογημένος που θα το κάνω με τους ανθρώπους που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι η πραγματική γενέτειρα του μέταλ. Μπέρμιγχαμ για πάντα!», δήλωσε ο Όζι με αφορμή τη συναυλία.

Ο Τομ Μορέλο είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της συναυλίας και δήλωσε ότι «πρόκειται για το σπουδαιότερο heavy metal σόου όλων των εποχών».

Οι φήμες για μια τελευταία εμφάνιση των Black Sabbath κυκλοφορούσαν τα τελευταία χρόνια και πέρυσι ο Όζι είχε δηλώσει ότι «θα άρπαζα την ευκαιρία να παίξω άλλη μια φορά με τον Μπιλ Γουόρντ», ενώ ο Γκίζερ Μπάτλερ είχε αποκαλύψει ότι εκείνος και ο Όζι είχαν συμφωνήσει να παίξουν μια τελευταία φορά μαζί. Παράλληλα, η Σάρον Όζμπορν είχε επίσης αποκαλύψει ότι ο Όζι σχεδίαζε δύο τελευταίες ζωντανές εμφανίσεις πριν αποσυρθεί οριστικά.

Θυμίζουμε ότι το 2017 οι Black Sabbath έπαιξαν για τελευταία φορά μαζί στο Μπέρμιγχαμ αλλά χωρίς τον ντράμερ Μπιλ Γουόρντ ο οποίος είχε αποχωρήσει το 2012.

Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου και τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.