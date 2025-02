Πέθανε στα 92 του χρόνια ο συγγραφέας Τομ Ρόμπινς

Στα 92 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός Αμερικανός συγγραφέας Τομ Ρόμπινς. Είχε υπογράψει εννιά βιβλία στην πορεία του στα γράμματα, ανάμεσά τους τα εμβληματικά «Τρυποκάρυδος» και «Ακόμα και οι Καουμπόισσες Μελαγχολούν». Μάλιστα το δεύτερο είχε μεταφερθεί το 1993 στη μεγάλη οθόνη από τον Γκας Βαν Σαντ με την Ούμα Θέρμαν στον κεντρικό ρόλο να κάνει ωτοστόπ με υπερμεγέθεις αντίχειρες.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο γιος του, Φλίτγουντ, χωρίς όμως να αναφέρει την αιτία θανάτου του. Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του, Αλέξα, ο συγγραφέας άφησε την τελευταία του πνοή χθες Κυριακή. «Είχε γύρω του την οικογένειά του και τα αγαπημένα του κατοικίδια. Σε αυτά τα τελευταία κεφάλαια της ζωής του, ο Ρόμπινς υπήρξε αστείος, γλυκός και θαρραλέος. Ζήτησε να τον θυμούνται οι άνθρωποι από τα βιβλία του», τόνισε η Αλέξα Ρόμπινς.

Ο Τομ Ρόμπινς γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1932, στο Blowing Rock της Βόρειας Καρολίνας και φοίτησε στο Washington and Lee University αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του στη δημοσιογραφία προτού πάρει πτυχίο, λόγω «πειθαρχικών προβλημάτων». Στα 5 του χρόνια πάντως υπαγόρευε ιστορίες στη μητέρα του.

Στη συνέχεια κατατάχτηκε στην Πολεμική Αεροπορία και υπηρέτησε τρία χρόνια στην Κορέα. Αφού επέστρεψε ως πολίτης στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος και κριτικός τέχνης, προτού τελικά στραφεί στη συγγραφή μυθιστορημάτων. Ο ίδιος έχει πει ότι αντιλήφθηκε ότι θα μπορούσε να γράφει βιβλία μετά από μια κριτική που έκανε σε συναυλία των Doors το 1967.

Το πρώτο του βιβλίο, Another Roadside Attraction (Αμάντα, το Κορίτσι της Γης -1971), προκάλεσε αίσθηση με το πρωτότυπο ύφος του, ενώ άλλα γνωστά έργα του είναι τα Even Cowgirls Get the Blues (Ακόμα και οι Καουμπόισσες Μελαγχολούν -1976), Jitterbug Perfume (Το Άρωμα του Ονείρου - 1984) και Still Life with Woodpecker (Τρυποκάρυδος - 1980). Συχνά οι πρωταγωνιστές στα βιβλία του ήταν γυναίκες, γεγονός που τον έκανε δημοφιλή στις γυναίκες αναγνώστριες. Σε αντίθεση με την κριτική που ποτέ δεν τον συμπάθησε.

Το βιβλίο του «Ακόμα και οι Kαουμπόισσες Mελαγχολούν» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1993 από τον Γκας Βαν Σαντ με το καστ να περιλαμβάνει γνωστά ονόματα, όπως η Ούμα Θέρμαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Λορέιν Μπράκο και ο Κιάνου Ριβς.

Τα έργα του Ρόμπινς, που θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας, χαρακτηρίζονται από πλούσια γλώσσα, εφευρετική πλοκή και διερεύνηση υπαρξιακών και πολιτισμικών θεμάτων. Ο ίδιος έλεγε ότι «τα μυαλά φτιάχτηκαν για να εκραγούν» και ότι «αυτό που προσπαθώ να κάνω, ανάμεσα σε άλλα, είναι να αναμιγνύω τη φαντασία, την πνευματικότητα, την σεξουαλικότητα, το χιούμορ και την ποίηση με τρόπους που δεν έχουν αναμιχθεί στο παρελθόν στη λογοτεχνία. Όταν ένας αναγνώστης τελειώνει ένα βιβλίο μου θα ήθελα να βρίσκεται σε μια κατάσταση όπως μετά από μια ταινία του Φελίνι ή μια συναυλία των Grateful Dead».

Οι ιστορίες του συχνά πραγματεύονται υπαρξιακά ερωτήματα, ωστόσο η προσέγγισή του είναι πάντα ανατρεπτική και άκρως διασκεδαστική, γεμάτη ευρηματικότητα, λογοπαίγνια και χιουμοριστική διάθεση.

Τελευταία του κυκλοφορία ήταν το αυτοβιογραφικό «Θιβετιανή ροδακινόπιτα: Η αληθινή αφήγηση μιας ευφάνταστης ζωής» από τις εκδόσεις Αίολος.

Ο Τομ Ρόμπινς ήταν πατέρας τριών παιδιών τα οποία απέκτησε με την Αλέξα Ρόμπινς.

Όλα τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αίολος.