Έξι ταινίες ζητούν την προσοχή σας στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών

Έξι ταινίες διανομής της Spentzos Film, θα παρουσιαστούν στο φετινό 78ο Φεστιβάλ των Καννών, τέσσερις στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα και δύο εκτός διαγωνιστικού, εκπροσωπώντας με διαφορετικές φωνές και είδη το σύγχρονο παγκόσμιο σινεμά.

Οι ταινίες της Spentzos Film στο Φεστιβάλ Καννών 2025:

SENTIMENTAL VALUE

Σκηνοθεσία: Joachim Trier

Σενάριο: Joachim Trier, Eskil Vogt

Πρωταγωνιστούν: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

*In Competition*

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Αυτός έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται κατηγορηματικά.

Η έκτη ταινία του Joachim Trier είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης. Ο Νορβηγός σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει κερδίσει διεθνείς επαίνους και πολλά βραβεία, από τις πρώτες κιόλας ταινίες του. Η προηγούμενη ταινία του, The Worst Person in The World, έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών του 2021, όπου η πρωταγωνίστρια Renate Reinsve κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας. Αργότερα, η ταινία προτάθηκε για δύο Βραβεία Όσκαρ, καθώς και για BAFTA Α' Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

ALPHA

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Julia Ducournau (Χρυσός Φοίνικα για τον ΤΙΤΑΝE) Πρωταγωνιστούν: Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Emma Mackey, Mélissa Boros

*In Competition*

Μια ταινία της Julia Ducournau – με τους Tahar Rahim, Golshifteh Farahani και Mélissa Boros.

Η Alpha, μια 13χρονη έφηβη, ζει με την ανύπαντρη μαμά της. Ο κόσμος τους καταρρέει, την ημέρα που επιστρέφει από το σχολείο μ’ ένα τατουάζ στο χέρι της.

JEUNES MÈRES (YOUNG MOTHERS)

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Jean-Pierre & Luc Dardenne

Πρωταγωνιστούν: Elsa Houben, Lucie Laruelle, Babette Verbeek

*In Competition*

Πέντε νεαρές μητέρες, η Τζέσικα, η Πέρλα, η Τζούλι, η Ναΐμα και η Αριάν, βρίσκουν καταφύγιο σ’ έναν ξενώνα. Όλες έχουν μεγαλώσει κάτω από δύσκολες συνθήκες, ωστόσο αγωνίζονται να αποκτήσουν μια καλύτερη ζωή για τις ίδιες και τα παιδιά τους παρά την αντίξοη πραγματικότητα.

O AGENTE SECRETO (THE SECRET AGENT)

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Kleber Mendonça Filho

Πρωταγωνιστούν: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda

Cândido, Hermila Guedes

*In Competition*

Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε, όπου ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να επανενωθεί με τον γιο του. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο.

VIE PRIVÉE

Σκηνοθεσία: Rebecca Zlotowski

Σενάριο: Anne Berest, Gaëlle Macé, Rebecca Zlotowski

Πρωταγωνιστούν: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Vincent Lacoste, Sophie Letourneur, Luàna Bajrami

*Out of Competition*

Όταν η διακεκριμένη ψυχίατρος Λίλιαν Στάινερ μαθαίνει για τον θάνατο ενός από τους ασθενείς της, αναστατώνεται βαθιά. Πιστεύοντας ότι πρόκειται για δολοφονία, αποφασίζει να το ερευνήσει.

Μετά το Other People’s Children, η Ζλοτόφσκι επιστρέφει με ένα καθηλωτικό δράμα μυστηρίου, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ® Τζόντι Φόστερ.

COLOURS OF TIME (La venue de l'avenir)

Σκηνοθεσία: Cédric Klapisch

Σενάριο: Santiago Amigorena, Cédric Klapisch

Πρωταγωνιστούν: Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Perez, Cécile de France, Vassili Schneider, Zinedine Soualem, Paul Kircher, Vincent Macaigne

*Out of Competition*

Η ιστορία μιας οικογένειας, της οποίας η μοίρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γέννηση του σύγχρονου Παρισιού και το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού. Δυο μακρινοί συγγενείς συναντιούνται για πρώτη φορά όταν μαθαίνουν ότι είναι οι κληρονόμοι ενός σπιτιού στην Νορμανδία. Παράλληλα ανακαλύπτουν και το παρελθόν της προγόνου τους, Αντέλ, η οποία βρέθηκε στο Παρίσι το 1895, σε ηλικία 21 ετών, αναζητώντας τη μητέρα της μέσα σε ένα σκηνικό πολιτιστικής και βιομηχανικής επανάστασης.

Η ταινία είναι ένας ύμνος στη νιότη και την πρόοδο, γεμάτη κινηματογραφική δύναμη και ανθρώπινο συναίσθημα.

